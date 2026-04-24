وزير العدل: القبض على أمجد يوسف يؤكد مضيّ الدولة في مسار المحاسبة

دمشق-سانا

أكد وزير العدل مظهر الويس أن القبض على المجرم أمجد يوسف، المتهم الرئيسي في مجزرة التضامن، دليل على مضيّ الدولة بثبات في مسار المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب.

وأضاف الوزير في تدوينة على منصة “إكس” اليوم الجمعة: “إن العدالة ستأخذ مجراها، بما يضمن إنصاف الضحايا وصون كرامتهم”.

وأعرب عن الشكر والتقدير لرجال الأمن على جهودهم الحثيثة في ملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى القضاء.

وأعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق اليوم، إلقاء القبض على المتهم الأول بارتكاب مجزرة التضامن بدمشق المجرم أمجد يوسف، والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء، وذلك خلال عملية أمنية محكمة نفذت في سهل الغاب بريف حماة.

وكانت الوزارة قبضت العام الماضي على عدد من المجرمين المتورطين في مجزرة التضامن في نيسان عام 2013، واعترفوا بارتكاب عدة مجازر في الحي، تم فيها تصفية أكثر من 500 رجل وامرأة من المدنيين.