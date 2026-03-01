مشاهد جوية للجسر المعلق في مدينة دير الزور والذي دمره النظام البائد

كلمة الوزير الشيباني خلال مأدبة عشاء حضرها سفراء الدول العربية لدى روسيا في موسكو
انطلاق فعاليات الدورة 23 لمعرض بيلدكس بمشاركة أكثر من 400 شركة محلية ودولية في مدينة المعارض
مشاركة فاعلة ضمن ملتقى شباب ريف دمشق تحضيراً للمؤتمر الوطني للشباب
صرف رواتب العاملين المتقاعدين في حمص بعد توقف مؤقت
الرئيس أحمد الشرع في حفل إطلاق صندوق التنمية السوري: سوريا اليوم تختبر محبتكم
