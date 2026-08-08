الطيران المدني: أكثر من 66 ألف مسافر عبر مطار حلب الدولي في تموز ‏على متن 608 رحلات

‏ ‏حلب-سانا‏

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تجاوز عدد المسافرين عبر مطار حلب الدولي خلال شهر تموز الماضي 66 ‏ألف مسافر عبر 608 رحلات جوية.‏

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وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عبر قناتها على التلغرام ‏اليوم السبت، أن إجمالي عدد المسافرين عبر مطار حلب الدولي وصل إلى ‌‏66183 مسافراً، منهم 39361 قادماً و26822 مغادراً.‏

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وأشارت الهيئة إلى أن عدد الرحلات الجوية بلغت 608 رحلات جوية، بينما ‏وصل عدد شركات الطيران العاملة إلى 12 شركة.‏

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وكانت إحصائيات الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي سجلت في ‏تقريرها الصادر يوم أمس الجمعة، تجاوز عدد المسافرين عبر مطار دمشق ‏الدولي خلال شهر تموز الماضي 243 ألف مسافر عبر 2088 رحلة، ‏حيث وصل إجمالي عدد المسافرين إلى 243260 مسافراً، مشيرة إلى أن ‏عدد الطائرات العابرة للأجواء السورية بلغ 20315 طائرة.‏

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وتعمل الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي على تعزيز حركة النقل ‏الجوي من ‏وإلى سوريا، عبر توسيع شبكة الوجهات الدولية واستقطاب ‏شركات طيران جديدة، في ‏إطار الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الطيران ‏المدني، وتسهيل حركة المسافرين عبر ‏المطارات السورية.‏