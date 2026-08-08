حلب-سانا
تجاوز عدد المسافرين عبر مطار حلب الدولي خلال شهر تموز الماضي 66 ألف مسافر عبر 608 رحلات جوية.
وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن إجمالي عدد المسافرين عبر مطار حلب الدولي وصل إلى 66183 مسافراً، منهم 39361 قادماً و26822 مغادراً.
وأشارت الهيئة إلى أن عدد الرحلات الجوية بلغت 608 رحلات جوية، بينما وصل عدد شركات الطيران العاملة إلى 12 شركة.
وكانت إحصائيات الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي سجلت في تقريرها الصادر يوم أمس الجمعة، تجاوز عدد المسافرين عبر مطار دمشق الدولي خلال شهر تموز الماضي 243 ألف مسافر عبر 2088 رحلة، حيث وصل إجمالي عدد المسافرين إلى 243260 مسافراً، مشيرة إلى أن عدد الطائرات العابرة للأجواء السورية بلغ 20315 طائرة.
وتعمل الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي على تعزيز حركة النقل الجوي من وإلى سوريا، عبر توسيع شبكة الوجهات الدولية واستقطاب شركات طيران جديدة، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الطيران المدني، وتسهيل حركة المسافرين عبر المطارات السورية.
الطيران المدني: أكثر من 66 ألف مسافر عبر مطار حلب الدولي في تموز على متن 608 رحلات
حلب-سانا