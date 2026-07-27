مديرية الصحة بحلب تفتتح مركزاً للمعالجة الفيزيائية وإعادة التأهيل الطبي

حلب-سانا

افتتحت مديرية الصحة في حلب اليوم الإثنين، مركز حلب للمعالجة الفيزيائية وإعادة التأهيل الطبي، وذلك في إطار تعزيز خدمات الرعاية الصحية والتأهيلية في المحافظة.

ويقدم المركز خدمات العلاج الفيزيائي وإعادة التأهيل الطبي من خلال تجهيزات حديثة وكوادر متخصصة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتسهيل وصول المرضى إلى الرعاية التأهيلية.

وأوضح مدير الصحة الدكتور محمد الحاج مصطفى في تصريح لمراسل سانا، أن المركز يعد المرجع الرئيس للعلاج الفيزيائي في حلب، حيث يستقبل الإحالات من المشافي والمراكز الصحية في المدينة وريفها، لافتاً إلى أنه مجهز بأحدث الأجهزة اللازمة لتقديم مختلف خدمات المعالجة الفيزيائية، ويضم كوادر مؤهلة تمتلك خبرة في التعامل مع الحالات المختلفة.

وأشار الحاج مصطفى إلى أن العلاج الفيزيائي أصبح جزءاً أساسياً من منظومة الرعاية الصحية، ولا سيما في متابعة المرضى بعد العمليات الجراحية العظمية والعصبية وجراحات الصدر والأطفال، إضافة إلى حالات الجلطات الدماغية والأمراض العصبية، ما يسهم في تحسين فرص التعافي ورفع جودة حياة المرضى.

من جهتها، بينت عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب الدكتورة رولا سفر، أن المركز يضم صالات علاج وتأهيل مخصصة للرجال والنساء والأطفال، إضافة إلى توفير المعينات الحركية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الخدمات التأهيلية عبر إحداث مركز للأطراف الصناعية ملحق بالمركز، إلى جانب إدراج خدمات الدعم النفسي مستقبلاً، بما يحقق منظومة علاجية وتأهيلية متكاملة.

وكانت مديرية الصحة افتتحت خلال الشهر الجاري المركز الصحي في بلدة جزرايا بريف حلب الجنوبي، وثلاثة مراكز صحية في منطقة إعزاز بريف المحافظة الشمالي بعد إعادة تأهيلها وترميمها، وذلك في إطار تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وتحسين وصول المواطنين إلى الخدمات الطبية.