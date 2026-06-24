أجواء حارة نسبياً في عموم سوريا مع رياح مثيرة للغبار في بعض المناطق

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة اليوم الأربعاء، حول معدلاتها السنوية في معظم المناطق السورية.

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الطقس خلال النهار يكون حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكلٍ عام، ومائلاً للبرودة في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والمرتفعات الساحلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية في المناطق الساحلية والجنوبية، وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها الـ 65 كم/سا، وخاصةً في المناطق الوسطى والشرقية وأجزاء من المنطقة الجنوبية والشمالية، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في المناطق الشرقية والبادية والجزيرة، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: