المباحث الجنائية في حماة تلقي القبض على عصابة متخصصة بالسرقة والسلب

حماة-سانا

فكك فرع المباحث الجنائية في محافظة حماة عصابة إجرامية متخصصة في السرقة والسلب المسلح، وألقى القبض على أفرادها الأربعة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم الأحد، أن العملية أسفرت عن ضبط أسلحة متنوعة وذخائر، منها أسلحة فردية من أنواع مختلفة، وقاذف آر بي جي مع حشواته، ورشاش آلي، بالإضافة إلى تجهيزات عسكرية تضمنت جعبتين عسكريتين ومنظار ليلي.

وخلال التحقيقات، اعترف المقبوض عليهم بتنفيذ عدة عمليات سلب سيارات في منطقة سلمية، إلى جانب سرقة هواتف ومبالغ مالية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تمت إحالة الموقوفين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات، من خلال تكثيف الدوريات، وتفعيل عمل الوحدات الشرطية، وملاحقة العصابات الإجرامية وقطاع الطرق، والتصدي لجرائم السرقة والسلب، كما تعمل على تطوير أساليب المتابعة والتحقيق، وتوسيع نطاق التعاون بين فروعها ووحداتها.