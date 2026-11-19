دير الزور-سانا‏

أنهت مديرية الموارد المائية في محافظة دير الزور، أعمال صيانة وتأهيل سد معيزيلة في ‏بادية البوكمال، بهدف حصد مياه الأمطار والسيول، والحفاظ على سلامة السد الإنشائية.‏

وأوضحت وزارة الطاقة في قناتها على تلغرام أمس الأربعاء، أن الأعمال شملت صيانة ‏جسم السد وغرف التفتيش والبوابات، ومعالجة التجاويف، بما يعزز كفاءته في حجز ‏المياه وتخزينها، ويحد من مخاطر التسرب.‏

وبيّنت الوزارة أن السعة التخزينية للسد تبلغ 10 ملايين متر مكعب، ما يتيح الاستفادة من ‏مياه الأمطار خلال أوقات الجفاف، وتأمين مصدر مائي لأهالي البادية ومربي الثروة ‏الحيوانية، ودعم استقرارهم وحماية مواشيهم، إلى جانب الحد من مخاطر السيول ‏والفيضانات.‏

ولفتت الوزارة إلى جهود الكوادر الهندسية والفنية والعمالية في مديرية الموارد المائية بدير ‏الزور، في إعادة تأهيل السد ورفع جاهزيته، بما يعزز الاستفادة من الموارد المائية، ‏ويحسّن ظروف المعيشة في مناطق البادية.‏

ويشهد واقع السدود والسدات المائية في دير الزور، متابعة فنية وميدانية مستمرة، ولا سيما ‏بعد فيضان نهر الفرات وهطول الأمطار الغزيرة وما سببته من سيول.