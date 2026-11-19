دير الزور-سانا
أنهت مديرية الموارد المائية في محافظة دير الزور، أعمال صيانة وتأهيل سد معيزيلة في بادية البوكمال، بهدف حصد مياه الأمطار والسيول، والحفاظ على سلامة السد الإنشائية.
وأوضحت وزارة الطاقة في قناتها على تلغرام أمس الأربعاء، أن الأعمال شملت صيانة جسم السد وغرف التفتيش والبوابات، ومعالجة التجاويف، بما يعزز كفاءته في حجز المياه وتخزينها، ويحد من مخاطر التسرب.
وبيّنت الوزارة أن السعة التخزينية للسد تبلغ 10 ملايين متر مكعب، ما يتيح الاستفادة من مياه الأمطار خلال أوقات الجفاف، وتأمين مصدر مائي لأهالي البادية ومربي الثروة الحيوانية، ودعم استقرارهم وحماية مواشيهم، إلى جانب الحد من مخاطر السيول والفيضانات.
ولفتت الوزارة إلى جهود الكوادر الهندسية والفنية والعمالية في مديرية الموارد المائية بدير الزور، في إعادة تأهيل السد ورفع جاهزيته، بما يعزز الاستفادة من الموارد المائية، ويحسّن ظروف المعيشة في مناطق البادية.
ويشهد واقع السدود والسدات المائية في دير الزور، متابعة فنية وميدانية مستمرة، ولا سيما بعد فيضان نهر الفرات وهطول الأمطار الغزيرة وما سببته من سيول.