وفاة شخص وإصابة آخر جراء تصادم دراجة نارية بشاحنة على أوتستراد طرطوس- اللاذقية

طرطوس-سانا



توفي شخص وأصيب آخر، اليوم الأحد، جراء حادث تصادم بين دراجة نارية وشاحنة على أوتستراد ‏طرطوس – اللاذقية، بالقرب من منطقة الرمال الذهبية، حيث تدخلت فرق الدفاع المدني السوري لإسعاف المصابين والاستجابة للحادث.



وأوضح قائد عمليات مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في طرطوس أحمد الخطيب في تصريح لـ سانا، أن منظومة الإسعاف التابعة لوزارة الصحة نقلت أحد المصابين إلى مشفى بانياس الوطني، بينما تولت فرق الدفاع المدني نقل المصاب الآخر الذي فارق الحياة متأثراً بجراحه، لافتاً إلى أن الفرق، وبالتعاون مع أمن الطرق، عملت على تأمين مكان الحادث وإزالة آثاره لضمان سلامة المارة واستمرار حركة السير.



وكان 3 أشخاص توفوا وأصيب 30 آخرون، جراء حوادث سير ‏وقعت في عدة مناطق من سوريا خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية، واستجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة ‏الطوارئ وإدارة الكوارث.‏

