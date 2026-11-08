الجريمة الإلكترونية ومخاطرها في ورشة توعوية بمدينة حماة

حماة-سانا



أقامت منظمة التنمية السورية، اليوم الأحد، بالتعاون مع اتحاد الطلبة ومديريتي الشؤون الاجتماعية والعمل والإعلام في حماة، ورشة توعوية بعنوان «الجريمة الإلكترونية»، على مدرج كلية طب الأسنان، بهدف التعريف بمخاطر الجرائم الإلكترونية وسبل الوقاية منها والإجراءات القانونية المتعلقة بها، ولا سيما الابتزاز الإلكتروني الذي يستهدف الشباب.



وقدمت المحامية رانيا الموسى شرحاً حول مفهوم الجريمة الإلكترونية ومخاطرها، والإجراءات القانونية المتخذة بحق مرتكبيها، إلى جانب مجموعة من الإرشادات والنصائح لتجنب الوقوع ضحية لهذه الجرائم، وما قد يترتب عليها من أضرار أو مساءلة قانونية.

التوعية القانونية

وأوضح مدير برنامج الاستجابة القانونية في منظمة التنمية السورية بحماة، المحامي إياد الفيل، في تصريح لـ سانا، أن الورشة تأتي ضمن حملة توعية قانونية بعنوان «الوعي القانوني ضمانة اجتماعية»، وتهدف إلى تعريف المشاركين بالجريمة الإلكترونية وأحكامها وفق القانون السوري، والعقوبات المترتبة عليها.



وأضاف أن محاور الورشة شملت طرق الوقاية من الوقوع ضحية لهذه الجرائم، والإجراءات الواجب اتباعها عند التعرض لأي اعتداء إلكتروني.



من جهته، أشار نائب رئيس اتحاد الطلبة في محافظة حماة، أحمد بيطار، إلى أن الورشة تناولت الابتزاز الإلكتروني وأساليب استغلال الشباب، مؤكداً استعداد الاتحاد لمساندة الشباب والطلاب وتقديم الدعم لهم بالتعاون مع الجهات المعنية.



بدورها، أوضحت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في حماة، أمينة الشققي، أن المديرية، بالشراكة مع اتحاد الطلبة ومنظمة التنمية السورية، رصدت الحاجة إلى تعزيز التوعية القانونية بين الشباب، ولا سيما بالقضايا المرتبطة بالجرائم الإلكترونية.



واختُتمت الورشة بحوار تفاعلي بين طلاب الجامعة والمحاضرة، تناول عدداً من القضايا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية.



وتأتي الورشة في ظل تنامي مخاطر الجرائم الإلكترونية مع اتساع استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما جرائم الابتزاز والاحتيال وانتهاك الخصوصية، ما يبرز أهمية تعزيز الوعي القانوني لدى الشباب، وتعريفهم بسبل الوقاية والإجراءات الواجب اتباعها عند التعرض لهذه الجرائم.