افتتاح مسجد عبد الله بن مسعود في قرية أرض الوطى بريف اللاذقية بعد تأهيله

اللاذقية-سانا

افتتحت مديرية أوقاف اللاذقية اليوم الجمعة، مسجد عبد الله بن مسعود في قرية أرض الوطى بمنطقة الحفة، بعد الانتهاء من أعمال تأهيله وترميمه.

وأوضح مدير أوقاف اللاذقية الشيخ خالد عمرو لـ سانا، أن افتتاح المسجد تزامن مع إقامة صلاة وخطبة الجمعة فيه، مشيراً إلى أنه يحمل رمزية خاصة لدى أهالي القرية، إذ شكّل عام 2012 ملجأً لهم هرباً من قصف النظام البائد، وتم استخدامه مشفى ميدانياً، قبل أن تتخذه قوات النظام البائد عام 2015 نقطة تمركز ومستودعاً للذخيرة خلال تقدمها في المنطقة.

ولفت عمرو إلى أن مديرية أوقاف اللاذقية تواصل جهودها لترميم المساجد المتضررة، حيث أُعيد تأهيل 22 مسجداً وأصبحت تقام فيها الصلوات، بينما لا تزال أعمال الترميم جارية في 15 مسجداً آخر، إلى جانب أكثر من 20 مسجداً في جبلي الأكراد والتركمان لم يتوفر لها حتى الآن الدعم اللازم لإعادة تأهيلها.

من جهته، أشار مختار قرية أرض الوطى سامر حاج علي في تصريح مماثل، إلى أن المسجد الواقع على أوتوستراد حلب-اللاذقية (M4) كان نقطة تمركز لقوات النظام البائد، موضحاً أن الأهالي عادوا بعد التحرير وأقاموا الصلاة فيه رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت به.

وكانت مديرية أوقاف اللاذقية افتتحت في الـ16 من الشهر الجاري مسجد قرية زنزف في ريف المحافظة الشمالي بعد الانتهاء من أعمال ترميمه وإعادة تأهيله.