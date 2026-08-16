إطلاق حملة «ريفنا أجمل» في بلدة عقربا بريف دمشق

ريف دمشق-سانا
أطلقت محافظة ريف دمشق، اليوم الأحد، من بلدة عقربا حملة «ريفنا أجمل»، ضمن خطة لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية متكاملة تشمل تأهيل الطرق والبنية التحتية، وتحسين النظافة والإنارة، وتجميل مداخل المدن والحدائق العامة.
وبدأت الحملة بتأهيل عدد من المحاور الطرقية، ضمن خطة تشمل 39 محوراً في مختلف مناطق المحافظة، وفق الأولويات والاحتياجات، بما يسهم في تحسين واقع الطرق وتسهيل حركة المواطنين.
حملات خدمية وتنموية لتعزيز الواقع الخدمي
وأوضح معاون محافظ ريف دمشق للشؤون الفنية عبد الله الخطيب، في تصريح لـ سانا، أن الحملة تستكمل مسار العمل الخدمي الذي بدأته المحافظة خلال الفترة الماضية، وتهدف إلى تنفيذ مشاريع متكاملة لتحسين الخدمات والبنية التحتية والارتقاء بالمظهر العام للمدن والبلدات.
وبيّن الخطيب أن الحملة تشمل صيانة الطرق وتعبيدها، وتجميل 10 مداخل للمدن خلال عام 2026، وصولاً إلى 25 مدخلاً في عام 2027، إضافة إلى إعادة تأهيل الحدائق العامة وتحويلها إلى حدائق نموذجية، وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وإزالة الأنقاض وتنفيذ مشاريع إنارة للشوارع والطرق الرئيسية، وتعزيز أعمال النظافة وتطوير مراكز خدمة المواطن.
وأشار الخطيب إلى أن إطلاق الحملة من بداية طريق عقربا يشكل الانطلاقة العملية لأعمال التعبيد والتزفيت، على أن تتوسع تباعاً وفق الأولويات والاحتياجات، بهدف الانتقال من الأعمال الخدمية المنفردة إلى مشاريع متكاملة تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين والواقع الخدمي في المحافظة.
وتأتي حملة «ريفنا أجمل» امتداداً لسلسلة مبادرات خدمية وتنموية وبيئية ومجتمعية نفذتها المحافظة خلال الفترة الماضية، في إطار مسار يجمع بين تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية وتحسين المشهد الحضري في مدن وبلدات ريف دمشق.