إطلاق حملة «ريفنا أجمل» في بلدة عقربا بريف دمشق

ريف دمشق-سانا‏

أطلقت محافظة ريف دمشق، اليوم الأحد، من بلدة عقربا حملة «ريفنا أجمل»، ضمن خطة لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية متكاملة ‏تشمل تأهيل الطرق والبنية التحتية، وتحسين النظافة والإنارة، وتجميل مداخل المدن والحدائق العامة.‏

وبدأت الحملة بتأهيل عدد من المحاور الطرقية، ضمن خطة تشمل 39 محوراً في مختلف مناطق المحافظة، وفق الأولويات ‏والاحتياجات، بما يسهم في تحسين واقع الطرق وتسهيل حركة المواطنين.‏

حملات خدمية وتنموية لتعزيز الواقع الخدمي

وأوضح معاون محافظ ريف دمشق للشؤون الفنية عبد الله الخطيب، في تصريح لـ سانا، أن الحملة تستكمل مسار العمل الخدمي ‏الذي بدأته المحافظة خلال الفترة الماضية، وتهدف إلى تنفيذ مشاريع متكاملة لتحسين الخدمات والبنية التحتية والارتقاء بالمظهر ‏العام للمدن والبلدات.‏

وبيّن الخطيب أن الحملة تشمل صيانة الطرق وتعبيدها، وتجميل 10 مداخل للمدن خلال عام 2026، وصولاً إلى 25 مدخلاً في ‏عام 2027، إضافة إلى إعادة تأهيل الحدائق العامة وتحويلها إلى حدائق نموذجية، وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف ‏الصحي، وإزالة الأنقاض وتنفيذ مشاريع إنارة للشوارع والطرق الرئيسية، وتعزيز أعمال النظافة وتطوير مراكز خدمة ‏المواطن.‏

وأشار الخطيب إلى أن إطلاق الحملة من بداية طريق عقربا يشكل الانطلاقة العملية لأعمال التعبيد والتزفيت، على أن تتوسع ‏تباعاً وفق الأولويات والاحتياجات، بهدف الانتقال من الأعمال الخدمية المنفردة إلى مشاريع متكاملة تنعكس بصورة مباشرة على ‏حياة المواطنين والواقع الخدمي في المحافظة.‏

وتأتي حملة «ريفنا أجمل» امتداداً لسلسلة مبادرات خدمية وتنموية وبيئية ومجتمعية نفذتها المحافظة خلال الفترة الماضية، في ‏إطار مسار يجمع بين تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية وتحسين المشهد الحضري في مدن وبلدات ريف دمشق.‏