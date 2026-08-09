تطبيق عملي حول تفتيش وصحة اللحوم في مسلخ ‏دمشق الفني بالزبلطاني

دمشق-سانا‌

‎ ‎

نفذت نقابة الأطباء البيطريين في دمشق وريفها ‏بالتعاون مع مديريتي زراعة دمشق وريفها والتجارة ‏الداخلية وحماية المستهلك اليوم الأحد تطبيقاً عملياً ‏في مسلخ دمشق الفني بالزبلطاني، استكمالاً للدورة ‏التدريبية المتخصصة بتفتيش وصحة اللحوم التي ‏نظمتها في ال 6 من آب الجاري بمشاركة أكثر من ‌‏75 طبيباً بيطرياً ومفتشاً وعاملاً من الجهات ‏المعنية‎.‎

وركز الجانب العملي من الدورة التي استمرت أربعة ‏أيام على إكساب المتدربين مهارات الفحص ‏الظاهري للحيوانات قبل الذبح، والكشف عن الآفات ‏والأمراض المشتركة، لضمان حماية المستهلكين من ‏التسمم الغذائي ووصول لحوم آمنة ومطابقة ‏للمواصفات القياسية‎.‎

رفع كفاءة الأطباء البيطريين

وأوضح رئيس فرع نقابة الأطباء البيطريين في ‏دمشق وريفها يوسف كنعان في تصريح لـ سانا، أن ‏التطبيق العملي يأتي استكمالاً للدورة التي بدأت ‏بالجانب النظري في مديرية زراعة ريف دمشق ‏بهدف رفع كفاءة الأطباء البيطريين وتعزيز خبراتهم ‏الميدانية وربط المعارف النظرية بالتطبيق العملي ‏بما يسهم في حماية الغذاء وسلامته وتأمين غذاء آمن ‏للمواطن‎.‎

وبين كنعان أن التدريب تضمن الكشف الحسي على ‏الحيوانات الواردة إلى المسلخ ثم الانتقال إلى صالة ‏الذبح لمعاينتها والتعرف إلى الحالات السليمة أو غير ‏الصالحة للاستهلاك البشري‎.‎

تعزيز خبرات المتدربين‎ ‎

من جانبه أشار الطبيب البيطري والمدرب في الدورة ‏عادل عوض إلى أن الجانب العملي تضمن تدريب ‏المشاركين على فحص الحيوانات قبل الذبح وفحص ‏اللحوم وأجزائها بعد الذبح والتعرف إلى الأمراض ‏والإجراءات الواجب اتخاذها عند اكتشاف أي حالة ‏مرضية‎. ‎

وأكد عوض أن الدورة تسهم في تعزيز قدرة الأطباء ‏البيطريين على ممارسة أعمال تفتيش اللحوم وإدارة ‏المسالخ وفق الأسس العلمية الصحيحة، وتطوير ‏خبراتهم العملية إلى جانب معارفهم العلمية ولا سيما ‏في ظل نقص الموارد والإمكانات خلال السنوات ‏الماضية‎.‎

بدوره أشار مدير مسلخ دمشق الفني خالد قرقورة إلى أن التدريب أتاح للمشاركين الاطلاع عملياً على ‏مراحل استقبال الحيوانات المعدة للذبح بدءاً من ‏وصولها إلى المسلخ، مروراً بعمليات الذبح والسلخ ‏وصولاً إلى فحص اللحوم والكشف عليها‎.‎

ربط الجانب النظري بالتطبيقي

من ناحيتها لفتت المتدربة رندة العبد إلى أن الدورة ‏أسهمت في تعزيز خبراتها من خلال الربط بين ‏الجانب النظري والتطبيقي، من خلال الفحص ‏البصري والحسي المباشر للذبائح الذي يشمل اللون ‏والملمس والرائحة لضمان طازجيتها وسلامتها قبل ‏الاستهلاك‎.‎

وتعتبر دورة تفتيش وصحة اللحوم برنامجاً تدريبياً ‏أساسياً للعاملين في المجال البيطري والرقابة ‏الغذائية، حيث يغطي كل مراحل الفحص، ويسهم في ‏اكتشاف الأمراض والآفات المشتركة، وتطبيق ‏معايير النظافة، ونظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم ‏الحرجة لضمان سلامة الغذاء والحد من انتقال ‏الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ورفع ‏كفاءة منظومة التفتيش البيطري‎.‎