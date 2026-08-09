تطبيق عملي حول تفتيش وصحة اللحوم في مسلخ ‏دمشق الفني بالزبلطاني

دمشق-سانا
نفذت نقابة الأطباء البيطريين في دمشق وريفها بالتعاون مع مديريتي زراعة دمشق وريفها والتجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم الأحد تطبيقاً عملياً في مسلخ دمشق الفني بالزبلطاني، استكمالاً للدورة التدريبية المتخصصة بتفتيش وصحة اللحوم التي نظمتها في ال 6 من آب الجاري بمشاركة أكثر من 75 طبيباً بيطرياً ومفتشاً وعاملاً من الجهات المعنية.
وركز الجانب العملي من الدورة التي استمرت أربعة أيام على إكساب المتدربين مهارات الفحص الظاهري للحيوانات قبل الذبح، والكشف عن الآفات والأمراض المشتركة، لضمان حماية المستهلكين من التسمم الغذائي ووصول لحوم آمنة ومطابقة للمواصفات القياسية.
رفع كفاءة الأطباء البيطريين
وأوضح رئيس فرع نقابة الأطباء البيطريين في دمشق وريفها يوسف كنعان في تصريح لـ سانا، أن التطبيق العملي يأتي استكمالاً للدورة التي بدأت بالجانب النظري في مديرية زراعة ريف دمشق بهدف رفع كفاءة الأطباء البيطريين وتعزيز خبراتهم الميدانية وربط المعارف النظرية بالتطبيق العملي بما يسهم في حماية الغذاء وسلامته وتأمين غذاء آمن للمواطن.
وبين كنعان أن التدريب تضمن الكشف الحسي على الحيوانات الواردة إلى المسلخ ثم الانتقال إلى صالة الذبح لمعاينتها والتعرف إلى الحالات السليمة أو غير الصالحة للاستهلاك البشري.
تعزيز خبرات المتدربين
من جانبه أشار الطبيب البيطري والمدرب في الدورة عادل عوض إلى أن الجانب العملي تضمن تدريب المشاركين على فحص الحيوانات قبل الذبح وفحص اللحوم وأجزائها بعد الذبح والتعرف إلى الأمراض والإجراءات الواجب اتخاذها عند اكتشاف أي حالة مرضية.
وأكد عوض أن الدورة تسهم في تعزيز قدرة الأطباء البيطريين على ممارسة أعمال تفتيش اللحوم وإدارة المسالخ وفق الأسس العلمية الصحيحة، وتطوير خبراتهم العملية إلى جانب معارفهم العلمية ولا سيما في ظل نقص الموارد والإمكانات خلال السنوات الماضية.
بدوره أشار مدير مسلخ دمشق الفني خالد قرقورة إلى أن التدريب أتاح للمشاركين الاطلاع عملياً على مراحل استقبال الحيوانات المعدة للذبح بدءاً من وصولها إلى المسلخ، مروراً بعمليات الذبح والسلخ وصولاً إلى فحص اللحوم والكشف عليها.
ربط الجانب النظري بالتطبيقي
من ناحيتها لفتت المتدربة رندة العبد إلى أن الدورة أسهمت في تعزيز خبراتها من خلال الربط بين الجانب النظري والتطبيقي، من خلال الفحص البصري والحسي المباشر للذبائح الذي يشمل اللون والملمس والرائحة لضمان طازجيتها وسلامتها قبل الاستهلاك.
وتعتبر دورة تفتيش وصحة اللحوم برنامجاً تدريبياً أساسياً للعاملين في المجال البيطري والرقابة الغذائية، حيث يغطي كل مراحل الفحص، ويسهم في اكتشاف الأمراض والآفات المشتركة، وتطبيق معايير النظافة، ونظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة لضمان سلامة الغذاء والحد من انتقال الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ورفع كفاءة منظومة التفتيش البيطري.