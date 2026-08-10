اجتماع موسع بحماة لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع السياحي وسبل معالجتها

حماة-سانا‏

بحث اجتماع موسع عقد اليوم الإثنين في محافظة حماة بحضور ممثلين عن مديرية ‏السياحة وغرفة السياحة وأصحاب المنشآت السياحية، واقع العمل في هذا القطاع، ‏والتحديات التي تواجهه وسبل تذليلها‎.‎

وأوضحت عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة لقطاع السياحة والشؤون الاجتماعية ‏والعمل لينا شموط في تصريح لمراسل سانا، أن الاجتماع عقد بناءً على طلب أصحاب ‏المنشآت السياحية للاستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبيتها وفق القوانين النافذة، إضافة ‏إلى تنظيم العلاقة بين غرفة السياحة والمنشآت بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات‎.‎

من جانبها، بينت مديرة سياحة حماة المهندسة مي البكري أن اللقاء مع أصحاب الفنادق ‏والمطاعم جاء للاطلاع المباشر على واقع العمل السياحي وتحسين البيئة الاستثمارية ‏للقطاع، مؤكدة ضرورة الالتزام بالقرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة السياحة والجهات ‏المعنية لضمان التقيّد بالمواصفات ومنع المخالفات، بما يسهم في تنظيم المهنة وتقديم ‏الخدمات السياحية بجودة عالية تحميها من الوقوع بأي مخالفة قانونية‎.‎

يذكر أن مديرية السياحة نفذت الأسبوع الماضي بالتعاون مع المحافظة جولة ميدانية على ‏عدد من المنشآت السياحية، للاطلاع على واقع خدماتها وتحديد احتياجاتها‎.‎