اجتماع موسع بحماة لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع السياحي وسبل معالجتها

حماة-سانا
بحث اجتماع موسع عقد اليوم الإثنين في محافظة حماة بحضور ممثلين عن مديرية السياحة وغرفة السياحة وأصحاب المنشآت السياحية، واقع العمل في هذا القطاع، والتحديات التي تواجهه وسبل تذليلها.
وأوضحت عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة لقطاع السياحة والشؤون الاجتماعية والعمل لينا شموط في تصريح لمراسل سانا، أن الاجتماع عقد بناءً على طلب أصحاب المنشآت السياحية للاستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبيتها وفق القوانين النافذة، إضافة إلى تنظيم العلاقة بين غرفة السياحة والمنشآت بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات.
من جانبها، بينت مديرة سياحة حماة المهندسة مي البكري أن اللقاء مع أصحاب الفنادق والمطاعم جاء للاطلاع المباشر على واقع العمل السياحي وتحسين البيئة الاستثمارية للقطاع، مؤكدة ضرورة الالتزام بالقرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة السياحة والجهات المعنية لضمان التقيّد بالمواصفات ومنع المخالفات، بما يسهم في تنظيم المهنة وتقديم الخدمات السياحية بجودة عالية تحميها من الوقوع بأي مخالفة قانونية.
يذكر أن مديرية السياحة نفذت الأسبوع الماضي بالتعاون مع المحافظة جولة ميدانية على عدد من المنشآت السياحية، للاطلاع على واقع خدماتها وتحديد احتياجاتها.