محافظ القنيطرة يبحث مع منظمة “زوا” الهولندية تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية

القنيطرة-سانا

بحث محافظ القنيطرة غسان السيد أحمد مع وفد منظمة “زوا” الهولندية برئاسة دون هويلي مديرة المنظمة في سوريا، والوفد المرافق لها، تعزيز التعاون المشترك ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في المحافظة.

وأوضحت محافظة القنيطرة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء أن المحافظ استعرض الواقع الخدمي والتنموي في المحافظة، والآثار المترتبة على المواطنين نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، وانعكاساتها على مختلف القطاعات الحيوية، مؤكداً الحاجة إلى تنفيذ مشاريع تنموية تسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز صمود الأهالي.

وأشار السيد أحمد إلى أهمية تنفيذ المشاريع ذات الأولوية في محافظة القنيطرة وتجمعات أبناء الجولان في محافظتي درعا وريف دمشق، ولا سيما المشاريع الهادفة إلى دعم سبل العيش للأسر المتضررة، وتأهيل آبار ومحطات المياه وتزويدها بمنظومات الطاقة الشمسية، بما يضمن استدامة الخدمات الأساسية وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين.

وثمّن المحافظ الدور الذي تؤديه منظمة “زوا” في تنفيذ المشاريع الحيوية، مشيداً بما حققته من نتائج إيجابية في دعم المجتمعات المحلية، كمشروع تأهيل محطة مياه كودنة الشمالي، إضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها حالياً، والتي تشمل تأهيل محطة مياه الأصبع، وتأهيل محطة ضخ المياه الزراعية في قرقس، وتوزيع المدخلات الزراعية في ناحية الخشنية، وتنفيذ شبكات مياه في الناحية، إلى جانب مشروع تأهيل شبكة الري في سد كودنة.

وأكدت إدارة المنظمة استمرار التعاون والتنسيق مع محافظة القنيطرة، والعمل على دراسة الاحتياجات ذات الأولوية بما يسهم في تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تلبي احتياجات المواطنين وتعزز الاستقرار في المنطقة.

وتُعد زوا منظمة دولية غير حكومية مقرها هولندا، تعمل على تقديم الإغاثة للمتضررين من النزاعات والكوارث الطبيعية في المناطق الهشة، وتسهم في دعم القطاع الزراعي عبر مشاريع تنموية متعددة تنفذها في عدد من المحافظات، بهدف تمكين المزارعين وتطوير ممارساتهم لرفع مستوى الإنتاج الزراعي.