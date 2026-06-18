إتلاف مخلفات حرب في عدة مناطق بريف درعا

درعا -سانا

استجابت فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام التابعة لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة درعا، لعدد من البلاغات المتعلقة بوجود ذخائر ومخلفات حرب في مناطق متفرقة من المحافظة، حيث عملت على تأمين المواقع وإتلاف المواد الخطرة وفق الإجراءات المعتمدة.

وأوضح الدفاع المدني السوري، عبر قناته على تلغرام اليوم الأربعاء، أن الفرق المختصة تعاملت مع قنبلتين عنقوديتين عُثر عليهما في أراضٍ زراعية قرب بلدة إبطع ومدينة طفس، إضافة إلى قنبلتين يدويتين تم العثور على إحداهما داخل أحد أحياء مدينة الشيخ مسكين، والأخرى في حقل زراعي ببلدة قرفا.

وأشار الدفاع المدني إلى أن الفرق توجهت إلى المواقع فور تلقي البلاغات، ونفذت عمليات الإتلاف وفق معايير السلامة المعتمدة، بما يضمن حماية المدنيين والحد من المخاطر الناجمة عن مخلفات الحرب.

وتواصل فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام تنفيذ أعمال المسح والاستجابة للبلاغات في مختلف مناطق المحافظة، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة العامة وحماية السكان وممتلكاتهم من أخطار الذخائر غير المنفجرة.