نائب محافظ حماة يبحث مع وفد مفوضية شؤون اللاجئين أوضاع المخيمات والنازحين

وذكرت محافظة حماة في قناتها على تلغرام مساء أمس الأربعاء، أن الجانبين أكدا أهمية تعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية لتوحيد الجهود نحو الأولويات الملحة، ورفع كفاءة الخدمات، وتلبية احتياجات الفئات الأكثر تضرراً في مختلف أنحاء المحافظة.