نائب محافظ حماة يبحث مع وفد مفوضية شؤون اللاجئين أوضاع المخيمات والنازحين

حماة-سانا
بحث نائب محافظ حماة محمد جهاد طعمة مع وفد من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برئاسة رئيس البعثة كيفن جيمس ألين، أوضاع المخيمات والنازحين، وبرامج ومشاريع المفوضية في المحافظة.
وذكرت محافظة حماة في قناتها على تلغرام مساء أمس الأربعاء، أن الجانبين أكدا أهمية تعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية لتوحيد الجهود نحو الأولويات الملحة، ورفع كفاءة الخدمات، وتلبية احتياجات الفئات الأكثر تضرراً في مختلف أنحاء المحافظة.
وتعزز محافظة حماة تعاونها مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عبر اجتماعات تنسيقية تركز على تحسين الخدمات الأساسية، وتلبية الاحتياجات الملحة للفئات الأكثر تضرراً في المحافظة.