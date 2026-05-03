محاضرة علمية في حمص تسلط الضوء على مرض السل وطرق التشخيص الحديثة

حمص-سانا

نظّمت مديرية صحة حمص، بالتعاون مع نقابة الأطباء، اليوم الأحد، محاضرة علمية متخصصة حول مرض التدرّن (السل) وطرق تشخيصه الحديثة، وذلك في مقر المديرية، بمشاركة أطباء ومقيمين في اختصاصات التشخيص المخبري، بهدف رفع المستوى المعرفي والمهني للكوادر الصحية في المحافظة.

وأوضح رئيس دائرة المخابر في مديرية صحة حمص، الدكتور أيمن خسرف، في تصريح لـ سانا، أن هذه المحاضرة تُعد الأولى ضمن سلسلة محاضرات علمية مخطط لها خلال العام الحالي، في إطار خطة تنظيمية تهدف إلى تطوير الأداء العلمي للمقيمين وتعزيز كفاءتهم.

وأشار خسرف إلى أنه تم العمل منذ بداية العام على إعادة ترتيب برامج التدريب، بما في ذلك إطلاق “ستاج دوّار” يتيح للمقيمين التنقل بين مختلف الأقسام المخبرية بالمحافظة، إضافة إلى افتتاح أقسام جديدة في مجال الجراثيم، ما يسهم في تحسين جودة التشخيص المخبري.

بدورها، بيّنت الدكتورة لينا الصباغ، المقيمة في السنة الرابعة اختصاص مخبر، أن الأعراض الرئيسية التي تستدعي الاشتباه بمرض التدرّن تشمل السعال المزمن لأكثر من أسبوعين رغم العلاج بالصادات، وقد يترافق مع نفث دموي، تعرّق ليلي، نقص في الوزن، وارتفاع في درجة الحرارة، لافتة إلى أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة تشمل الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، والمرضى الذين خضعوا لزراعة أعضاء، إضافة إلى المخالطين لحالات سل نشط، والأفراد الذين يعيشون في بيئات مغلقة أو غير صحية.

وأضافت الصباغ: إن مركز السل في محافظة حمص يوفّر مجموعة من الفحوصات المتقدمة، أبرزها جهاز “GeneXpert” القادر على كشف الجرثومة حتى بتراكيز منخفضة، إلى جانب الفحص المجهري، وفحص الزرع، والتصوير الشعاعي، مع وجود كادر طبي مختص لقراءة الصور وتقديم العلاج المناسب للمرضى.

وخلال المحاضرة، قدّمت الصباغ مشاركة علمية تناولت تصنيف مرض السل إلى سل رئوي إيجابي، وسل رئوي سلبي، وسل خارج الرئة، إضافة إلى استعراض طرق التشخيص المختلفة، مع توضيح مزايا الفحص المجهري وسلبياته مقارنةً ببقية الوسائل التشخيصية الحديثة.

بدورها الدكتورة شعاع فارس، المقيمة في السنة الثالثة اختصاص تشخيص مخبري، أكدت أنها اكتسبت معلومات أوسع عن الأعراض وطرق التشخيص والعلاج والإجراءات المتبعة، بعد أن كانت تمتلك معرفة محدودة سابقاً، ما يعكس الدور الإيجابي لهذه الفعاليات في تطوير المهارات العلمية والعملية للأطباء المقيمين.

ويُعدّ مرض التدرّن (السل) من الأمراض الإنتانية المزمنة التي تشكّل تحدياً صحياً عالمياً، رغم التقدّم الكبير في وسائل التشخيص والعلاج، حيث تؤكد منظمة الصحة العالمية استمرار تسجيل ملايين الحالات سنوياً، وخصوصاً في البيئات ذات الكثافة السكانية العالية وضعف الخدمات الصحية.

ويصيب المرض بشكل رئيسي الرئتين، إلا أنه قد يمتد ليشمل أعضاء أخرى في الجسم، ما يجعل الكشف المبكر عنه عاملاً أساسياً في الحد من انتشاره وتقليل مضاعفاته.

وتأتي المحاضرة العلمية في حمص كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز المعرفة الطبية وتحديث أساليب التشخيص لدى العاملين في القطاع الصحي.