مسيّرة شبحية صينية تنجز أول إقلاع وهبوط على سفينة حربية

بكين-سانا

أعلنت البحرية الصينية اليوم السبت، أن الطائرة المسيّرة “جي جيه-21″، وهي أول طائرة شبحية صينية للاستطلاع والهجوم مخصصة للعمل من على متن السفن، أنجزت أول عملية إقلاع وهبوط على متن السفينة الهجومية البرمائية “سيتشوان” من طراز “076”.

ونقلت وكالة “شينخوا” عن مصدر في البحرية الصينية قوله: إن “هذا الإنجاز يمثل تقدماً جديداً في تطوير السفن الهجومية البرمائية، ويعكس قدرة البحرية على تشغيل الطائرات المسيّرة الشبحية ذات الأجنحة الثابتة انطلاقاً من منصات قتالية بحرية كبيرة”.

وتُعد “سيتشوان”، التي تحمل الرقم 51، أول سفينة من طراز “076” تصممها الصين وتبنيها بشكل مستقل، وصُممت لحمل الطائرات المسيّرة ذات الأجنحة الثابتة والمروحيات والمعدات البرمائية.

وكانت حاملة الطائرات الصينية الثالثة قد دخلت الخدمة في كانون الأول عام 2025، بعد تسليمها إلى القوات البحرية خلال احتفال رسمي حضره الرئيس الصيني شي جين بينغ.