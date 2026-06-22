افتتاح ثلاثة مسالخ نموذجية في طرطوس بعد إعادة تأهيلها لتعزيز السلامة الغذائية

طرطوس-سانا
افتتحت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم الإثنين، ثلاثة مسالخ نموذجية في محافظة طرطوس، شملت مسلخ طرطوس، ومسلخ بانياس، ومسلخ صافيتا، بعد الانتهاء من أعمال إعادة تأهيلها وترميمها، وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى رفع مستوى السلامة الغذائية، وتعزيز الرقابة الصحية على اللحوم.
وأوضح رئيس دائرة المسالخ في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك خالد الحسين في تصريح لمراسل سانا، أن الإدارة العامة تعمل ضمن خطط شاملة لإعادة تأهيل المنشآت التابعة لها، بما في ذلك المسالخ، باعتبارها منشآت غذائية حساسة تتعامل بشكل مباشر مع المنتج النهائي وهو اللحوم، مؤكداً أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الرقابة الصحية وضمان وصول لحوم آمنة وسليمة إلى المستهلكين، بما يسهم في حماية الصحة العامة.
من جانبه، أوضح رئيس شعبة المسالخ في محافظة طرطوس صالح حسن في تصريح مماثل، أنه تم تنفيذ أعمال ترميم وصيانة وتأهيل ستة مسالخ في مختلف مناطق المحافظة، من بينها المسالخ الثلاثة التي تم افتتاحها، مشيراً إلى أن أعمال التأهيل تمت وفق أفضل المعايير الصحية والفنية، بما يسهم في تحسين واقع العمل داخل المسالخ وتعزيز الرقابة على المنتجات الحيوانية والحفاظ على سلامة المواطنين.
ويأتي هذا الافتتاح ضمن خطة تطوير البنية الخدمية في قطاع المسالخ، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتشديد الرقابة على اللحوم، بما يعزز الأمن الغذائي في المحافظة.