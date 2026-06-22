افتتاح ثلاثة مسالخ نموذجية في طرطوس بعد إعادة تأهيلها لتعزيز السلامة الغذائية

طرطوس-سانا‏

افتتحت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم الإثنين، ثلاثة مسالخ ‏نموذجية في محافظة طرطوس، شملت مسلخ طرطوس، ومسلخ بانياس، ومسلخ صافيتا، ‏بعد الانتهاء من أعمال إعادة تأهيلها وترميمها، وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى رفع ‏مستوى السلامة الغذائية، وتعزيز الرقابة الصحية على اللحوم.‏

وأوضح رئيس دائرة المسالخ في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك خالد ‏الحسين في تصريح لمراسل سانا، أن الإدارة العامة تعمل ضمن خطط شاملة لإعادة ‏تأهيل المنشآت التابعة لها، بما في ذلك المسالخ، باعتبارها منشآت غذائية حساسة تتعامل ‏بشكل مباشر مع المنتج النهائي وهو اللحوم، مؤكداً أن الهدف من هذه الإجراءات هو ‏تعزيز الرقابة الصحية وضمان وصول لحوم آمنة وسليمة إلى المستهلكين، بما يسهم في ‏حماية الصحة العامة.‏

من جانبه، أوضح رئيس شعبة المسالخ في محافظة طرطوس صالح حسن في تصريح ‏مماثل، أنه تم تنفيذ أعمال ترميم وصيانة وتأهيل ستة مسالخ في مختلف مناطق ‏المحافظة، من بينها المسالخ الثلاثة التي تم افتتاحها، مشيراً إلى أن أعمال التأهيل تمت ‏وفق أفضل المعايير الصحية والفنية، بما يسهم في تحسين واقع العمل داخل المسالخ ‏وتعزيز الرقابة على المنتجات الحيوانية والحفاظ على سلامة المواطنين.‏

ويأتي هذا الافتتاح ضمن خطة تطوير البنية الخدمية في قطاع المسالخ، بهدف تحسين ‏جودة الخدمات المقدمة، وتشديد الرقابة على اللحوم، بما يعزز الأمن الغذائي في المحافظة.‏