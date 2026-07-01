القنيطرة-سانا

بدأت شركة كهرباء القنيطرة اليوم الأربعاء، تنفيذ أعمال إنشاء مركز تحويل كهربائي في قرية المقرز بريف القنيطرة الجنوبي، وذلك ضمن خطتها الاستثمارية لعام 2026.

وتشمل الأعمال الحالية تنفيذ شبكة توتر متوسط، بعد إنجاز المرحلة الأولى التي تضمنت نصب الأبراج وتجهيز حواملها، على أن تُختتم الأعمال بتثبيت محولة الكهرباء، ووضع المركز في الخدمة.

وأوضح مدير التخطيط في الشركة العامة لكهرباء القنيطرة، المهندس عبدو السعيد، في تصريح لمراسل سانا، أن مشروع إنشاء مركز التحويل في قرية المقرز يهدف إلى تحسين التوتر الكهربائي الواصل إلى منازل المواطنين، بما يضمن تشغيل الأجهزة المنزلية بكفاءة، إضافة إلى تخفيف الأحمال عن مراكز التحويل التي كانت تغذي المنطقة من مسافات بعيدة.

وأضاف السعيد: إن الخطة الاستثمارية للشركة في القطاع الجنوبي تتضمن أيضاً إعادة تأهيل شبكات التوتر المنخفض، وعدد من شبكات التوتر المتوسط، إلى جانب إنشاء مركز تحويل في قرية الدواية الكبيرة، بما يسهم في تحسين واستقرار التغذية الكهربائية في المنطقة.

ويأتي تنفيذ مشروع مركز التحويل في قرية المقرز ضمن جهود الشركة العامة لكهرباء القنيطرة لتطوير البنية التحتية للشبكة الكهربائية في المحافظة، وتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية، ولا سيما في المناطق التي تعاني من انخفاض التوتر، وزيادة الأحمال على مراكز التحويل القائمة.