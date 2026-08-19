الشيباني يبحث مع الصفدي هاتفياً آخر مستجدات مجلس ‏التنسيق الأعلى والتطورات الإقليمية

دمشق-سانا
تلقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني اليوم الأربعاء اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.
وبحث الجانبان خلال الاتصال آخر المستجدات المتعلقة بمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين إضافة إلى التطورات الإقليمية الأخيرة.
وأعرب الوزير الصفدي عن إدانة الأردن للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي السورية، مؤكداً تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب سوريا.
كما شدد الجانبان على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكان الوزير الشيباني أجرى في الثامن والعشرين من تموز الماضي اتصالاً هاتفياً مع الصفدي، وبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة أعمال مجلس التنسيق السوري الأردني، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.