الشيباني يبحث مع الصفدي هاتفياً آخر مستجدات مجلس ‏التنسيق الأعلى والتطورات الإقليمية

دمشق-سانا

تلقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ‏اليوم الأربعاء اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الوزراء ‏وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية ‏الهاشمية أيمن الصفدي.‏

وبحث الجانبان خلال الاتصال آخر المستجدات المتعلقة ‏بمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين إضافة إلى ‏التطورات الإقليمية الأخيرة.‏

وأعرب الوزير الصفدي عن إدانة الأردن للانتهاكات ‏الإسرائيلية في الأراضي السورية، مؤكداً تضامن المملكة ‏ووقوفها إلى جانب سوريا.‏

كما شدد الجانبان على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى ‏تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.‏

وكان الوزير الشيباني أجرى في الثامن والعشرين من ‏تموز الماضي اتصالاً هاتفياً مع الصفدي، وبحث معه ‏تعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة أعمال مجلس التنسيق ‏السوري الأردني، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام ‏المشترك‎.‎