الحرارة اعلى من معدلاتها في عموم سوريا وأجواء سديمية في بعض المناطق

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي اليوم الجمعة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 3-6 درجات مئوية في معظم المناطق السورية.

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار يكون صيفياً حاراً وصحواً إلى شديد الحرارة وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، مع ظهور بعض السحب المتفرقة في المنطقة الساحلية.

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكلٍ عام، مع نسبة رطوبة مرتفعة في المناطق الغربية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا، وخاصةً في المنطقة الوسطى والجنوبية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: