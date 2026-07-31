الحرارة اعلى من معدلاتها في عموم سوريا وأجواء سديمية في بعض المناطق

IMG 6753 Copy الحرارة اعلى من معدلاتها في عموم سوريا وأجواء سديمية في بعض المناطق

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي اليوم الجمعة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 3-6 درجات مئوية في معظم المناطق السورية.

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار يكون صيفياً حاراً وصحواً إلى شديد الحرارة وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، مع ظهور بعض السحب المتفرقة في المنطقة الساحلية.

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكلٍ عام، مع نسبة رطوبة مرتفعة في المناطق الغربية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا، وخاصةً في المنطقة الوسطى والجنوبية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

دمشق21/40
ريف دمشق-القلمون16/35
القنيطرة20/33
درعا23/38
السويداء18/35
حمص22/38
حماة24/41
اللاذقية24/33
طرطوس24/34
حلب24/41
إدلب26/36
دير الزور27/45
الرقة25/43
الحسكة27/45
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