جولات ميدانية مستمرة للجان التربية والتعليم في الرقة ودير الزور والحسكة

تواصل اللجان في وزارة التربية والتعليم السورية، جولاتها الميدانية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، لمتابعة سير العملية التعليمية، والاطلاع على واقع المؤسسات التربوية عن قرب، في إطار دعم القطاع التربوي وتحسين جودة التعليم.

وشملت الزيارات معاهد إعداد المدرسين، ومتابعة سير الامتحانات في المحافظات الثلاثة للتأكد من توافقها مع الخطة الوزارية، إضافة إلى تجهيز مراكز تدقيق بيانات الطلاب واستكمال أتمتة الإجراءات استعداداً للامتحانات القادمة.

وأكد مدير التعليم الخاص في الوزارة معن السيد في تصريح لمراسلة سانا، اليوم الثلاثاء، ضرورة رفع مستوى التعليم، ولا سيما في المدارس والمخابر اللغوية، وضبط التعليم الخاص في هذه المحافظات، بما يضمن الالتزام بالمعايير القانونية والتربوية المعتمدة.

بدوره أشار مدير الامتحانات في الوزارة محمود حبوب في تصريح مماثل، إلى متابعة التحضيرات لسير الامتحانات فيها، والتأكد من توافقها مع الخطة الوزارية المعتمدة، والاطلاع على تجهيز مراكز تدقيق بيانات الطلاب واستكمال إجراءات الأتمتة الخاصة بالبيانات والوثائق التعليمية، وذلك ضمن الاستعدادات الجارية لامتحانات عام 2026.

وفيما يتعلق بالكوادر التربوية، أكد حبوب استمرار المعلمين القائمين على رأس عملهم بعد التحقق من صحة شهاداتهم ووثائقهم الرسمية، مبيناً أنه سيتم تعيين المعلمين المفصولين لمواقفهم من الثورة في أقرب مدرسة إلى أماكن سكنهم، وذلك وفق قرار الوزارة.

وأشار حبوب إلى أن العمل جارٍ على تنظيم موضوع المعلمين على أساس الوكالة أو ساعات العمل، بما يتناسب مع الحاجة الفعلية للمدارس، ويراعي المؤهلات والشهادات التربوية للمعلمين.

من جانبه، بين مدير مديرية التأهيل والتدريب التربوي فهد تعلب، اطلاع اللجان على عمل معاهد إعداد المدرسين، وسير العملية التعليمية فيها، ودورها في تأهيل الكوادر التعليمية ورفد المدارس بالمدرسين المؤهلين.

يذكر أن هذه الجولات التي بدأتها لجان الوزارة أمس الأول الأحد، لمتابعة الواقع التعليمي ميدانياً في المحافظات المحررة حديثاً، وتعزيز جودة التعليم وتطوير بيئته بما يلبي متطلبات المرحلة، ويسهم في بناء نظام تعليمي أكثر كفاءة وجودة.