صيانة وتأهيل مدرستين في ريف طرطوس لتحسين البيئة التعليمية

طرطوس- سانا

نفذت جمعية البتول للخدمات الإنسانية بدعم من مؤسسة الآغا خان، وإشراف مديرية التربية والتعليم في طرطوس أعمال ترميم وتأهيل مدرستي برمانة رعد وخربة الفرس في ريف محافظة طرطوس، بهدف تحسين البيئة التعليمية، وضمان سلامة الطلاب والكوادر التعليمية.

وأوضح منسق القسم التعليمي، والمبادرات المجتمعية في الجمعية فائز معوض في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن الهدف من هذه الأعمال تحسين البيئة التعليمية، وضمان سلامة الطلاب، والكادر الإداري والتدريسي، وذلك عبر تنفيذ أعمال صيانة أساسية، وعاجلة تتوافق مع الاحتياجات الفعلية لمدرستي برمانة رعد وخربة الفرس.

وأشار معوض إلى أن أبرز الأعمال المنفذة ضمن المشروع شملت تركيب نظام طاقة شمسية، وصيانة النوافذ وتركيب سلم معدني لمدخل المدرسة، إضافة إلى صيانات خدمية، وفنية.

بدوره، لفت رئيس دائرة الأبنية المدرسية في مديرية التربية سامر الصالح، إلى أن المديرية تعمل بشكل مستمر على تنفيذ أعمال الترميم، والتأهيل في مدارس المحافظة، وفق الإمكانات المادية المتاحة والحاجة الفعلية، وضمن الموازنات الاستثمارية المرصودة.

وبيّنت مديرة مدرسة خربة الفرس أنسام قاسم، أهمية الأعمال المنفَّذة من قبل جمعية البتول، ومؤسسة الآغا خان، لما لها من دور إيجابي على الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، ومريحة لهم.

يذكر أن عمليات ترميم المدارس، وإعادة تأهيلها متواصلة في طرطوس، ضمن جهود دعم العملية التعليمية، وتأمين بيئة مدرسية مناسبة للطلاب، بعد سنوات من التدمير والحرمان، في خطوة جديدة نحو إعادة الحياة إلى المدارس كافة، وترسيخ حق التعليم لكل طفل.