توزيع 6400 غرسة مثمرة في الزبداني بريف دمشق لدعم 80 مزارعاً وتعزيز التعافي الزراعي

ريف دمشق-سانا

وزعت منظمة “أكشن فور هيومانتي” الدولية، بالتعاون مع مديرية زراعة دمشق وريفها، اليوم الأربعاء، 6400 غرسة مثمرة في منطقة الزبداني، على 80 مزارعاً، حيث حصل كل مزارع على 80 غرسة ومنحة مالية، بهدف إعادة تأهيل البساتين المتضررة جراء جرائم النظام البائد، وتعزيز سبل العيش المستدامة.

مدير زراعة دمشق وريفها زيد أبو عساف أوضح في تصريح لمراسل سانا أن المشروع استهدف 80 مزارعاً من أبناء المنطقة، وتضمن توزيع 80 غرسة مثمرة لكل مستفيد، وتم اختيار أصنافها بما يتناسب مع الطبيعة المناخية للزبداني، إضافة إلى منحة مالية لتغطية تكاليف استصلاح الأراضي والخدمات الزراعية الأولية، بما يضمن نجاح عملية الغرس واستمراريتها.

وبين أبو عساف أن هذا التدخل يسهم في إعادة إحياء البساتين المتضررة، وتحسين الواقع الاقتصادي للأسر التي يعتمد دخلها الأساسي على الإنتاج الزراعي، ما يدعم جهود التعافي المحلي ويعزز الاستقرار في المنطقة.

وتعد “أكشن فور هيومانتي” منظمة إنسانية دولية غير حكومية، مقرها المملكة المتحدة، وتعمل في مجالات الإغاثة الطارئة والتنمية المستدامة وبناء القدرات في عدد من الدول المتأثرة بالأزمات والكوارث، وتركز على تقديم المساعدات الإنسانية، وتنفيذ مشاريع تمكين مجتمعي ودعم سبل العيش.

وكان مدير زراعة دمشق وريفها بحث في كانون الأول الماضي مع ممثلي المنظمة آليات تنفيذ مشروع توزيع الغراس المثمرة، لمساندة المزارعين المتضررين، وتمكينهم من استعادة إنتاج أراضيهم.