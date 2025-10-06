مراكز الدعم في درعا تساعد الطلاب في تسجيل رغباتهم الجامعية

درعا-سانا

تواصل مراكز الدعم في كلية التربية الثالثة بمحافظة درعا تقديم خدماتها للطلاب الناجحين في امتحانات الشهادة الثانوية، بهدف تسهيل عملية تسجيلهم في مفاضلة القبول الجامعي للعام الدراسي الجديد، وضمان دقة إدخال رغباتهم على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح رئيس المكتب الهندسي في جامعة دمشق فرع درعا علي محمد المسالمة في تصريح لسانا، أن افتتاح المركز جاء بتنسيق بين المحافظة ورئاسة الجامعة، حيث تم تأمين جميع التجهيزات المطلوبة من أجهزة حاسوب وطابعات وخدمة إنترنت وكهرباء مستقرة، مشيراً إلى أن الموظفين المتخصصين يقدمون خدماتهم بإدخال رغبات الطلبة إلكترونياً، فيما تشرف الكوادر الهندسية والفنية على حسن سير العمل وضمان تقديم الخدمة للطلاب دون أي عقبات.

من جانبها، بينت رئيسة مركز المفاضلة في كلية التربية الثالثة كوثر الزعبي، أن الهدف من المركز مساعدة الطلاب في إدخال رغباتهم بشكل صحيح وتقديم الدعم الفني والإرشادي لهم خلال عملية التسجيل.

وأكد عدد من الطلاب أن المركز وفر عليهم الوقت والجهد، وساعدهم في فهم خطوات التسجيل واختيار الاختصاصات التي تتناسب مع طموحاتهم، ما يعكس أهمية هذه المراكز في مرافقة الطلاب خلال مرحلة حاسمة من مستقبلهم الدراسي.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتأمين بيئة مريحة للطلاب وضمان دقة إدخال البيانات الخاصة بالمفاضلات، باعتبارها الخطوة الأولى في رسم مستقبلهم الأكاديمي.