طريق… تجربة فنية فريدة في محطة القطار بحمص

حمص-سانا

انطلق في محطة القطار بمدينة حمص اليوم، معرض “طريق” الذي تنظمه مؤسسة مدد للفنون البصرية بالتعاون مع وزارة الثقافة، بمشاركة 19 فناناً من مختلف المحافظات السورية، ويستمر حتى العاشر من الشهر القادم.

يضم المعرض أعمالاً فنية تطبيقية من نوع “تجهيز الفراغ”، تعكس بأساليب متنوعة مفاهيم الوطن والهوية والتسامح، حيث عبّر كل فنان عن هذه القيم بطريقته الخاصة، ما جعل المعرض مساحة جامعة تعكس تنوّع المشهد الفني السوري.

وفي تصريح لمراسلة سانا بيّنت الفنانة التشكيلية رالة طرابيشي من فريق مدد، أن المؤسسة تهدف إلى دعم الفنانين السوريين وإيجاد منصة تتيح لهم التعبير عن رؤاهم الفنية، عبر فعاليات تعكس رسالة سامية جامعة لكل السوريين.

من جانبه، أكد مدير ثقافة حمص محمود جرمشلي حرص المديرية على دعم مثل هذه المبادرات الفنية التي تبرز الطاقات الإبداعية السورية، وتفتح المجال أمام الفن كجسر للحوار والتسامح.

بدوره، أشار محمد صواف مدير مشروع جدل المنسق للمعرض في حمص، إلى أن اختيار محطة القطار مكاناً للفعالية يحمل رمزية خاصة مرتبطة بمفهوم الطريق والعبور، بما ينسجم مع هوية المعرض ومضامينه الإنسانية.