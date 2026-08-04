مياه اللاذقية تنهي صيانة عدد من الآبار والمحطات لتعزيز استقرار التغذية

اللاذقية-سانا
أنهت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في اللاذقية أعمال صيانة وتأهيل عدد من الآبار ومحطات المياه في المحافظة، فيما تواصل العمل على استكمال تأهيل منشآت أخرى، بهدف رفع جاهزية المنظومة وتعزيز استقرار التغذية المائية في المناطق المستفيدة.
وذكرت وزارة الطاقة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الورشات الفنية أنهت صيانة بئر قرية المتن، حيث سحبت المضخة الغاطسة وأعادت تركيبها وتشغيلها بنجاح، ما أسهم في إيصال المياه إلى آلاف السكان في قريتي المتن وبشلاما.
وأضافت الوزارة أن الفرق الفنية باشرت أعمال إصلاح بئر عين الزرقا، تمهيداً لإعادته إلى الخدمة في أقرب وقت، بالتوازي مع تنفيذ أعمال صيانة في محطة بسنادا.
وشملت أعمال الصيانة في المحطة استبدال صمام بقطر 200 ميليمتر، والكشف على المضخات الأفقية، ومعالجة حالات تسرب المياه، قبل إجراء تجربة تشغيل ناجحة للمحطة التي تخدم نحو 400 مستفيد.
وأكدت الوزارة استمرار كوادر الشركة في تنفيذ برامج الصيانة الدورية، لضمان استدامة إمدادات مياه الشرب ورفع موثوقية الخدمة في مختلف مناطق المحافظة.
وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود تحسين واقع مياه الشرب وزيادة الكميات المخصصة للمشتركين، بما يعزز استقرار الخدمة ويحد من الانقطاعات خلال الفترة المقبلة.