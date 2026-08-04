مياه اللاذقية تنهي صيانة عدد من الآبار والمحطات لتعزيز استقرار التغذية

اللاذقية-سانا‏

أنهت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في اللاذقية أعمال صيانة وتأهيل عدد من ‏الآبار ومحطات المياه في المحافظة، فيما تواصل العمل على استكمال تأهيل منشآت أخرى، بهدف ‏رفع جاهزية المنظومة وتعزيز استقرار التغذية المائية في المناطق المستفيدة.‏

وذكرت وزارة الطاقة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الورشات الفنية أنهت صيانة بئر ‏قرية المتن، حيث سحبت المضخة الغاطسة وأعادت تركيبها وتشغيلها بنجاح، ما أسهم في إيصال ‏المياه إلى آلاف السكان في قريتي المتن وبشلاما.‏

وأضافت الوزارة أن الفرق الفنية باشرت أعمال إصلاح بئر عين الزرقا، تمهيداً لإعادته إلى ‏الخدمة في أقرب وقت، بالتوازي مع تنفيذ أعمال صيانة في محطة بسنادا.‏

وشملت أعمال الصيانة في المحطة استبدال صمام بقطر 200 ميليمتر، والكشف على المضخات ‏الأفقية، ومعالجة حالات تسرب المياه، قبل إجراء تجربة تشغيل ناجحة للمحطة التي تخدم نحو ‌‏400 مستفيد.‏

وأكدت الوزارة استمرار كوادر الشركة في تنفيذ برامج الصيانة الدورية، لضمان استدامة إمدادات ‏مياه الشرب ورفع موثوقية الخدمة في مختلف مناطق المحافظة.‏

وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود تحسين واقع مياه الشرب وزيادة الكميات المخصصة للمشتركين، ‏بما يعزز استقرار الخدمة ويحد من الانقطاعات خلال الفترة المقبلة.‏