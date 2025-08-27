تركيب محولات كهربائية جديدة في اللاذقية

اللاذقية-سانا

في إطار جهودها المستمرة لتحسين استقرار الشبكة الكهربائية وتلبية احتياجات المواطنين، قامت الشركة العامة لكهرباء اللاذقية اليوم بإعادة التغذية الكهربائية إلى قريتي البصة

وكفر عجوز في ريف اللاذقية الشمالي بعد انقطاع الكهرباء لعدة أسابيع جراء أعطال وسرقات تعرضت لها المحولات بالمنطقة.

وأوضح المدير العام للشركة المهندس محمد الحكيم في تصريح لمراسل سانا “أن ورشات الصيانة قامت بتركيب محولة جديدة باستطاعة 100 ك.ف.أ في مركز تحويل “سومر الجديد” بقرية البصة، لتعويض المحولة القديمة.

وتمكنت فرق الشركة وفق الحكيم من تركيب محولة جديدة باستطاعة 50 ك. ف. أ في مركز تحويل كفر عجوز، بدلاً عن المحولة التي تعرضت للسرقة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء أعاد التيار إلى القرية بعد انقطاع دام لنحو شهر ونصف.

وأوضح الحكيم أن هذه الأعمال تعكس حرص الشركة على صيانة الشبكة بشكل دوري، وتأمين وصول التيار الكهربائي إلى جميع المشتركين بأفضل شكل ممكن، مؤكداً استمرار العمل لتقديم خدمة كهربائية موثوقة ومستقرة في كل مناطق محافظة اللاذقية.

يشار إلى أنه تم إصلاح الأضرار التي لحقت بشبكات الكهرباء جراء الحرائق في بلدة كسب بريف اللاذقية خلال النصف الأول من آب الجاري.