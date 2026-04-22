انطلاق الامتحانات العملية للشهادة الثانوية المهنية الزراعية بفروعها كافة في سوريا

دمشق-سانا

انطلقت اليوم الأربعاء الامتحانات العملية للشهادة الثانوية المهنية بفروعها الزراعية والبيطرية والآلات الزراعية لعام 2026.

وتقدم للامتحانات نحو 859 طالباً وطالبة من مختلف الاختصاصات موزعين على 21 مركزاً امتحانياً، كما ذكرت معاونة مدير الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية في وزارة الزراعة المهندسة هزار إسماعيل.

وأوضحت إسماعيل في تصريح لـ سانا، أن الطلاب المتقدمين للامتحانات العملية موزعين بواقع 502 طالب في اختصاص الزراعة، و339 طالباً في اختصاص البيطرة، و23 طالباً في اختصاص الآلات الزراعية، مشيرة إلى أن الامتحانات مستمرة لغاية الـ 30 من شهر نيسان الجاري.

ولفتت إسماعيل إلى تشكيل لجان فحص لكل الاختصاصات من مدرسين مختصين، وتأمين جميع العينات والنماذج اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية بالشكل الأمثل.

من جهته أوضح مدير الثانوية الزراعية والبيطرية بدمشق المهندس سامر بشر، أنه جرى تأمين جميع متطلبات العملية الامتحانية في مركز دمشق لتسير بكل بيسر، مبيناً أن عدد الطلاب المتقدمين في المركز بلغ 102 طالب، منهم 39 طالباً في اختصاص الزراعة و63 طالباً في اختصاص البيطرة.

وأصدرت وزارة الزراعة السورية في الـ 23 من شهر شباط الماضي البرنامج الامتحاني العام للشهادة الثانوية المهنية بفروعها الزراعية والبيطرية والآلات الزراعية لدورة عام 2026، والتي تبدأ يوم الأحد في

الـ 7 من شهر حزيران المقبل، وتستمر لغاية يوم الثلاثاء الـ 30 من الشهر ذاته.