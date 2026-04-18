طلبة متفوقون من مدارس درعا يختتمون زيارة إلى المركز الوطني للمتميزين في حمص

حمص-سانا

اختتم عدد من الطلبة المتفوقين من مدارس محافظة درعا زيارة إلى المركز الوطني للمتميزين في حمص ضمن برنامج الرحلات العلمية، استمرت ثلاثة أيام، بهدف تعريفهم ببرامجه العلمية والتجريبية.

وقالت مديرة المركز الوطني للمتميزين بحمص آية نوايا لمراسل سانا: إن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة رحلات علمية تعريفية أطلقتها هيئة التميز والإبداع للطلبة المتفوقين من المحافظات، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تفتح أمام الطلبة آفاقاً جديدة لبناء مستقبلهم العلمي.

وخصص اليوم السبت لزيارة المخابر العلمية في المركز، حيث اطلع الطلبة على تجهيزاتها الحديثة، وشاركوا في إجراء تجارب علمية تطبيقية، منها تحليل زمرة الدم.

وأضافت: إن مدة الزيارة قصيرة نسبياً، إلا أن أثرها المتوقع كبير على الطلبة، لافتة إلى أن المركز يطمح إلى أن يحمل الطلبة تجربتهم الإيجابية إلى مدارسهم ومحافظاتهم، وأن يعود بعضهم مستقبلاً للدراسة في المركز بعد تحقيق شروط القبول فيه.

من جانبها أشارت سحر قرطان رئيسة دائرة البحوث في مديرية تربية درعا، إلى أن الطلبة أبدوا اهتماماً كبيراً بالتعرف على هذا الصرح العلمي، حيث لاحظوا خلال الجولة التعريفية في اليوم الأول الإمكانات المتوفرة فيه، وما يقدمه من نموذج تعليمي مختلف عن المدارس العامة.

بدوره أوضح الطالب معن عبد المنعم شباط الحاصل على ميدالية برونزية في الأولمبياد العلمي السوري في الفيزياء والكيمياء، أن أكثر ما لفت انتباهه في المركز هو المخابر العلمية المتطورة وما توفره من تجارب تطبيقية، مشيراً إلى أن المركز يقدم منظومة متكاملة تجمع بين الجانب العلمي والأنشطة الترفيهية والبدنية، داعياً الطلبة إلى الاجتهاد والسعي للانتساب إليه.

أما الطالبة راما باسل جاد الله فوصفت الزيارة بأنها من أجمل التجارب التي مرت بها، ولا سيما ما شاهدته من مختبرات وتجارب علمية متنوعة، مؤكدة أن هذه التجربة تشجع الطلبة على الاجتهاد والتميز، للوصول إلى الدراسة في هذا الصرح العلمي.

وكانت الزيارة تضمنت في يومها الأول جولة تعريفية في أقسام المركز ومرافقه، فيما شهد اليوم الثاني حضور الطلبة دروساً في القاعات التدريسية إلى جانب مشاركتهم في أنشطة ترفيهية وثقافية متنوعة، مثل الشطرنج والبلياردو والرسم والموسيقا وغيرها.

وتأتي هذه الرحلات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، حيث تتيح للطلبة القادمين من مرحلة التعليم الأساسي الإقامة في المركز لعدة أيام، والعيش ضمن بيئة تعليمية متكاملة إلى جانب طلبة المركز من مختلف المحافظات.

وكانت هيئة التميز والإبداع أعلنت سابقاً تنظيم رحلات علمية نوعية لطلبة المدارس المتفوقين من مختلف المحافظات إلى المركز الوطني للمتميزين في حمص، بهدف اكتشاف المواهب العلمية ورعايتها، وإتاحة فرص التميز ضمن بيئة تعليمية متقدمة ومحفزة على الإبداع.