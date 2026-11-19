دمشق-سانا
أكدت وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس، استمرار العمل بساعات الدوام المعتمدة في المدارس العامة والخاصة والمعاهد التقانية، مستثنيةً إياها من تطبيق الدوام الرسمي الجديد المحدد من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، اعتباراً من الأول من كانون الأول المقبل.
وأوضحت الوزارة في تعميم لمديريات الإدارة المركزية ومديريات التربية والتعليم في المحافظات عبر قناتها على تلغرام، أن الالتزام بساعات الدوام الجديدة يقتصر على العاملين في المديريات، فيما تستمر المدارس العامة والخاصة وما في حكمها والمعاهد التقانية بالعمل، وفق الأنظمة والتعليمات النافذة الناظمة لساعات الدوام فيها.
ويأتي التعميم تنفيذاً للقرار رقم /1616/ الصادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بتاريخ 2 تشرين الثاني 2026، والمتضمن تحديد ساعات الدوام الرسمي الفعلي في الجهات العامة ذات الطابع الإداري من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، اعتباراً من الأول من كانون الأول المقبل.
وكانت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أوضحت، في الرابع من تشرين الثاني الجاري، أن زيادة ساعات الدوام ساعة إضافية تهدف إلى إتاحة وقت أكبر لإنجاز الأعمال وتحسين التنسيق، بالتوازي مع تطوير أساليب الإدارة وتبسيط الإجراءات، مشيرةً إلى أن هذه الزيادة لا تعني بالضرورة وجود ضعف في أداء الموظفين، إذ ترتبط تحديات العمل أيضاً بحجم المهام والإجراءات الإدارية والموارد المتاحة.