دمشق-سانا‏

أكدت وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس، استمرار العمل بساعات الدوام المعتمدة في ‏المدارس العامة والخاصة والمعاهد التقانية، مستثنيةً إياها من تطبيق الدوام الرسمي ‏الجديد المحدد من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، اعتباراً من الأول من ‏كانون الأول المقبل.‏

وأوضحت الوزارة في تعميم لمديريات الإدارة المركزية ومديريات التربية والتعليم في ‏المحافظات‏ عبر قناتها على تلغرام، أن الالتزام بساعات الدوام الجديدة يقتصر على ‏العاملين في المديريات، فيما تستمر المدارس العامة والخاصة وما في حكمها والمعاهد ‏التقانية بالعمل، وفق الأنظمة والتعليمات النافذة الناظمة لساعات الدوام فيها.‏

ويأتي التعميم تنفيذاً للقرار رقم /1616/ الصادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ‏بتاريخ 2 تشرين الثاني 2026، والمتضمن تحديد ساعات الدوام الرسمي الفعلي في ‏الجهات العامة ذات الطابع الإداري من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، ‏اعتباراً من الأول من كانون الأول المقبل.‏

وكانت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أوضحت، في الرابع من تشرين الثاني الجاري، ‏أن زيادة ساعات الدوام ساعة إضافية تهدف إلى إتاحة وقت أكبر لإنجاز الأعمال ‏وتحسين التنسيق، بالتوازي مع تطوير أساليب الإدارة وتبسيط الإجراءات، مشيرةً إلى أن ‏هذه الزيادة لا تعني بالضرورة وجود ضعف في أداء الموظفين، إذ ترتبط تحديات ‏العمل أيضاً بحجم المهام والإجراءات الإدارية والموارد المتاحة.‏