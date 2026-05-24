الحلبي: معالجة ملف الجامعات التركية في الشمال السوري لضمان حقوق الطلبة

دمشق-سانا



أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي أن ملف الجامعات والمؤسسات التعليمية التركية التي أُحدثت خلال السنوات الماضية في مناطق الشمال السوري، يحظى بمتابعة مباشرة ومستمرة من قبل الوزارة، نظراً لما يرتبط به من قضايا أكاديمية وقانونية تمس مستقبل آلاف الطلبة والخريجين السوريين.



وأوضح الحلبي، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك اليوم الأحد، أن الوزارة تتابع الملف بأعلى درجات المسؤولية والاهتمام، وأن المرحلة المقبلة ستشهد اجتماعات ومباحثات مكثفة وعلى مستويات عالية لاستكمال الترتيبات والمعالجات اللازمة.



وأضاف: إن الهدف من هذه الإجراءات هو الوصول إلى حلول مؤسساتية مستقرة تحفظ الحقوق الأكاديمية للطلبة والخريجين، وتصون استقرار العملية التعليمية ضمن الأطر الوطنية المعتمدة.



وبين الوزير الحلبي أن الوزارة تتعامل مع الملف انطلاقاً من مسؤولية وطنية وأخلاقية تجاه الطلبة الذين تابعوا تحصيلهم العلمي في ظروف استثنائية فرضتها السنوات الماضية، مشدداً على أن أي معالجة ستتم بما يحقق المصلحة الأكاديمية، ويحفظ مستقبل الطلبة ضمن رؤية مؤسساتية واضحة.



وشهدت مناطق الشمال السوري خلال السنوات الماضية افتتاح عدد من الجامعات والمعاهد المرتبطة بمؤسسات تعليمية تركية، في ظل الواقع الإداري والاستثنائي الذي فرضته سنوات الثورة، ما أدى إلى بروز تحديات تتعلق بالاعتراف الأكاديمي بالشهادات وآليات تنظيم أوضاع الطلبة والخريجين ضمن منظومة التعليم العالي السورية.

