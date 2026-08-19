وزير التربية يبحث مع محافظ الحسكة استعدادات العام الدراسي ‏الجديد

IMG 1120 وزير التربية يبحث مع محافظ الحسكة استعدادات العام الدراسي ‏الجديد

دمشق-سانا‏

بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو اليوم ‏الأربعاء مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد، واقع العملية ‏التعليمية في المحافظة، والاستعدادات والخطط التنفيذية لاستقبال ‏العام الدراسي الجديد 2026- 2027‎.

IMG 1133 1 وزير التربية يبحث مع محافظ الحسكة استعدادات العام الدراسي ‏الجديد

وتناول الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق واقع ‏الجاهزية في مديرية التربية بالحسكة، وأعمال الصيانة والترميم ‏الجارية، إلى جانب افتتاح المدارس الجديدة، بما يسهم في ‏استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب وتأمين بيئة تعليمية ‏مستقرة ومحفزة للطلاب والكادر التعليمي‎.‎

تطوير العملية التعليمية

وأكد الوزير تركو أهمية مواصلة الجهود لتذليل الصعوبات التي ‏تواجه العملية التعليمية، مشيداً بالجهود التي تبذلها المحافظة ‏والكوادر التربوية والمحلية في الاهتمام بالمدارس، وتوسيع ‏نطاق المنشآت التعليمية الجاهزة لاستقبال الطلاب‎.‎

وثمّن الوزير تركو التعاون القائم في إدارة ملفات الدمج وإعادة ‏الهيكلة الإدارية والتربوية، معتبراً أن نجاح هذه الخطوات يعكس ‏مستوى التنسيق والمسؤولية المشتركة تجاه تطوير العملية ‏التعليمية وضمان استقرارها‎.‎

IMG 1123 وزير التربية يبحث مع محافظ الحسكة استعدادات العام الدراسي ‏الجديد

من جانبه، أكد محافظ الحسكة استمرار المحافظة في تقديم الدعم ‏اللوجستي لقطاع التعليم، ومواصلة التنسيق المباشر مع وزارة ‏التربية والتعليم، بما يضمن استكمال الاستعدادات وانطلاقة ‏مستقرة للعام الدراسي الجديد‎.‎

وبحث مدير إدارة أبنية التعليم في وزارة التربية والتعليم محمد ‏حنون في الـ 10 من الشهر الجاري مع مدير التربية والتعليم ‏في الحسكة‎ ‎عدنان ‏البري، ومهندسي أبنية التعليم في المجمعات ‏التربوية، واقع الأبنية المدرسية في المحافظة ومدى جاهزيتها ‏لاستقبال العام ‏الدراسي 2026- 2027.

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