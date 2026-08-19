وزير التربية يبحث مع محافظ الحسكة استعدادات العام الدراسي ‏الجديد

دمشق-سانا
بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو اليوم الأربعاء مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد، واقع العملية التعليمية في المحافظة، والاستعدادات والخطط التنفيذية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2026- 2027.
وتناول الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق واقع الجاهزية في مديرية التربية بالحسكة، وأعمال الصيانة والترميم الجارية، إلى جانب افتتاح المدارس الجديدة، بما يسهم في استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب وتأمين بيئة تعليمية مستقرة ومحفزة للطلاب والكادر التعليمي.
تطوير العملية التعليمية
وأكد الوزير تركو أهمية مواصلة الجهود لتذليل الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية، مشيداً بالجهود التي تبذلها المحافظة والكوادر التربوية والمحلية في الاهتمام بالمدارس، وتوسيع نطاق المنشآت التعليمية الجاهزة لاستقبال الطلاب.
وثمّن الوزير تركو التعاون القائم في إدارة ملفات الدمج وإعادة الهيكلة الإدارية والتربوية، معتبراً أن نجاح هذه الخطوات يعكس مستوى التنسيق والمسؤولية المشتركة تجاه تطوير العملية التعليمية وضمان استقرارها.
من جانبه، أكد محافظ الحسكة استمرار المحافظة في تقديم الدعم اللوجستي لقطاع التعليم، ومواصلة التنسيق المباشر مع وزارة التربية والتعليم، بما يضمن استكمال الاستعدادات وانطلاقة مستقرة للعام الدراسي الجديد.
وبحث مدير إدارة أبنية التعليم في وزارة التربية والتعليم محمد حنون في الـ 10 من الشهر الجاري مع مدير التربية والتعليم في الحسكة عدنان البري، ومهندسي أبنية التعليم في المجمعات التربوية، واقع الأبنية المدرسية في المحافظة ومدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي 2026- 2027.