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التعليم العالي: لا مفاضلات جامعية معتمدة خارج المفاضلة الموحَّدة

WSS0075 scaled 1 التعليم العالي: لا مفاضلات جامعية معتمدة خارج المفاضلة الموحَّدة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية-دمشق-سانا

‌‌‏دمشق-سانا
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أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن القبول الجامعي والاعتراف بنتائج ‏المفاضلات يخضعان للمعايير المعتمدة لديها، ويقتصران حصراً على الكليات المدرجة ‏ضمن مفاضلتها الرسمية.‏

‏‌‏ وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الإثنين، أنه لا مفاضلات ‏جامعية أخرى معتمدة خارج مفاضلتها الموحَّدة، مشيرة إلى عدم وجود أي آلية رسمية أو ‏قانونية حالياً لمعالجة أوضاع الطلاب المسجلين خارج المؤسسات الرسمية المعتمدة، وأنه ‏لن يُقبل أو يُسوّى أي طلب بهذا الخصوص.‏

ودعت الوزارة الطلاب المعنيين إلى التقدم إلى مفاضلة ملء الشواغر الحالية، لضمان ‏حصولهم على مقاعد جامعية رسمية ومعترف بها.‏

‏وكانت الوزارة أعلنت في الـ 11 من تشرين الثاني الجاري فتح باب التقدم إلى مفاضلة ‏ملء الشواغر للطلاب، لجميع أنواع القبولات للعام الدراسي 2026-2027، وذلك لحملة ‏الشهادات الثانوية من عام 2011 ولغاية عام 2026، إضافة إلى إتاحة ملء الشواغر ‏للقبول في الجامعات الخاصة لحملة الشهادات الثانوية من عام 2026 وما قبله.‏

وتتيح المفاضلة الفرصة أمام الطلاب الذين لم يحالفهم القبول في المفاضلة العامة من ‏خريجي العام الحالي، وحملة الشهادات الثانوية القديمة، لمتابعة تحصيلهم العلمي.‏

وأصدرت وزارة التعليم العالي في العاشر من تشرين الثاني الجاري نتائج المفاضلة العامة ‏للقبول الجامعي للعام الدراسي 2026-2027.‏

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