التعليم العالي: لا مفاضلات جامعية معتمدة خارج المفاضلة الموحَّدة

دمشق-سانا
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن القبول الجامعي والاعتراف بنتائج المفاضلات يخضعان للمعايير المعتمدة لديها، ويقتصران حصراً على الكليات المدرجة ضمن مفاضلتها الرسمية.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الإثنين، أنه لا مفاضلات جامعية أخرى معتمدة خارج مفاضلتها الموحَّدة، مشيرة إلى عدم وجود أي آلية رسمية أو قانونية حالياً لمعالجة أوضاع الطلاب المسجلين خارج المؤسسات الرسمية المعتمدة، وأنه لن يُقبل أو يُسوّى أي طلب بهذا الخصوص.
ودعت الوزارة الطلاب المعنيين إلى التقدم إلى مفاضلة ملء الشواغر الحالية، لضمان حصولهم على مقاعد جامعية رسمية ومعترف بها.
وكانت الوزارة أعلنت في الـ 11 من تشرين الثاني الجاري فتح باب التقدم إلى مفاضلة ملء الشواغر للطلاب، لجميع أنواع القبولات للعام الدراسي 2026-2027، وذلك لحملة الشهادات الثانوية من عام 2011 ولغاية عام 2026، إضافة إلى إتاحة ملء الشواغر للقبول في الجامعات الخاصة لحملة الشهادات الثانوية من عام 2026 وما قبله.
وتتيح المفاضلة الفرصة أمام الطلاب الذين لم يحالفهم القبول في المفاضلة العامة من خريجي العام الحالي، وحملة الشهادات الثانوية القديمة، لمتابعة تحصيلهم العلمي.
وأصدرت وزارة التعليم العالي في العاشر من تشرين الثاني الجاري نتائج المفاضلة العامة للقبول الجامعي للعام الدراسي 2026-2027.