صدور نتائج المفاضلة الموحدة لخريجي الكليات الطبية للعام الدراسي 2025 – 2026

دمشق-سانا

أصدرت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، نتائج المفاضلة الموحدة لخريجي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، والجامعات غير السورية للعام الدراسي 2025 – 2026.

وأشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أنه يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم من خلال حسابهم الشخصي على تطبيق المفاضلة عبر الرابط.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أعلن في وقت سابق اليوم، أن نتائج المفاضلة ‏الطبية الموحدة في سوريا، ستصدر اليوم الثلاثاء، بعد أن تم الانتهاء من ‏جميع الأعمال التقنية والإدارية والتدقيقية المرتبطة بالمفاضلة بشكل كامل، وإنجاز النتائج ‏بأعلى درجات الدقة والموثوقية، وبما يحفظ حقوق جميع الطلبة، ويعكس ‏معايير العدالة والشفافية في مختلف مراحل العمل.‏

وفي الـ14 من شهر آذار الماضي، أعلنت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والصحة عن المفاضلة الموحدة لخريجي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، والجامعات غير السورية للعام الدراسي 2025- 2026 م، وذلك بعد تعديل بعض معايير القبول في النسخة السابقة من الإعلان.

وتهدف المفاضلة الموحدة، إلى توزيع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الخريجين على برامج التدريب والتأهيل المعتمدة وفق معايير محددة تتعلق بالمعدل والرغبات، والحاجة الفعلية للمشافي التعليمية والجهات الصحية.