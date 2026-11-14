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التعليم العالي تعلن إتاحة منح دراسية للطلاب السوريين المقيمين في الكويت

WSS0071 Copy 5 التعليم العالي تعلن إتاحة منح دراسية للطلاب السوريين المقيمين في الكويت
مبنى وزارة التعليم العالي السورية-دمشق-سانا

دمشق-سانا‏

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الجمعة، عن إمكانية تقدّم الطلاب ‏السوريين المقيمين في دولة الكويت، للاستفادة من المنح الدراسية المقدمة من الهيئة ‏العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في دولة الكويت. ‏

ودعت الوزارة الطلاب الراغبين بالتقدم للاطلاع على المزيد من التفاصيل من خلال ‏زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط .

وتُعد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الكويت من المؤسسات التعليمية ‏والأكاديمية المعنية بالتعليم التطبيقي والتدريب المهني، وقد تأسست عام 1982 بهدف ‏إعداد الكوادر الفنية والمهنية وتلبية احتياجات سوق العمل وخطط التنمية في البلاد.‏

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