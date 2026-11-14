التعليم العالي تعلن إتاحة منح دراسية للطلاب السوريين المقيمين في الكويت

دمشق-سانا
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الجمعة، عن إمكانية تقدّم الطلاب السوريين المقيمين في دولة الكويت، للاستفادة من المنح الدراسية المقدمة من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في دولة الكويت.
ودعت الوزارة الطلاب الراغبين بالتقدم للاطلاع على المزيد من التفاصيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط .
وتُعد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الكويت من المؤسسات التعليمية والأكاديمية المعنية بالتعليم التطبيقي والتدريب المهني، وقد تأسست عام 1982 بهدف إعداد الكوادر الفنية والمهنية وتلبية احتياجات سوق العمل وخطط التنمية في البلاد.