طلاب يوزّعون التمر والمسابح الإلكترونية في شوارع طرطوس ضمن مبادرة رمضانية لتعزيز قيم التكافل

طرطوس-سانا

نظّمت مدرسة طائر الفينيق الخاصة في طرطوس، مبادرة إنسانية، بمناسبة شهر رمضان المبارك، وزع خلالها طلاب المدرسة قبل موعد الإفطار التمر والمسابح الإلكترونية والمياه على المارة في شوارع المدينة، في نشاط يهدف إلى ترسيخ قيم العطاء والعمل التطوعي بين الأطفال واليافعين.

تعزيز ثقافة العمل التطوعي

أوضح مدير المدرسة سلمان إسماعيل في تصريح لمراسل سانا، أن المبادرة جاءت لتعزيز قيم التكافل والتراحم في المجتمع، والتذكير بالقيم الدينية المرتبطة بالصدقة والإحسان، مشيراً إلى أن الطلاب شاركوا بحماسة، وشعروا بالفخر لكونهم جزءاً من نشاط إنساني يلامس الناس مباشرة.

تنمية روح المسؤولية والانتماء

وبيّنت المشرفة بتول شرابه في تصريح مماثل، أن تفاعل الطلاب كان لافتاً، إذ شاركوا بروح تعاون عالية، ما عزز لديهم الشعور بالمسؤولية المجتمعية والانتماء، وأسهم في ترسيخ ثقافة العطاء والعمل التطوعي كجزء من شخصية الطالب.

وأكّد عدد من الطلاب أن مشاركتهم في المبادرة منحتهم شعوراً بالفرح والرضا، وعلّمتهم أهمية الإحسان والتعاون خلال الشهر الفضيل، فيما لاقت المبادرة ترحيباً من الأهالي والمارة الذين أثنوا على الجهود المبذولة.

ونظمت فعاليات مجتمعية وأهلية في محافظة طرطوس العديد من المبادرات الإنسانية التي تعزز قيم التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان الكريم، كموائد الإفطار وتوزيع السلل الغذائية والمساعدات المادية للمحتاجين.