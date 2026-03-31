كاتدرائية أم الزنار في حمص تحيي أمسية مرتلة بعنوان “آتي إليك” بمناسبة الأعياد

حمص-سانا

أحيت كاتدرائية السيدة العذراء أم الزنار في حمص مساء اليوم أمسية مرتلة بعنوان “آتي إليك”، بمشاركة جوقة الكاتدرائية وعدد من الموسيقيين، تزامناً مع فترة الأعياد، وتنوّعت الترانيم بين العربية والسريانية، حاملة رسائل المحبة والسلام.

وأوضح كاهن الكاتدرائية الأب ميخائيل خليل، في تصريح لسانا أن الأمسية تضمنت ريستالاً روحياً يجسد معاني الأسبوع العظيم الذي يبدأ بأحد الشعانين، ويحمل رسائل المحبة والسلام.

من جهته، بيّن قائد جوقة الكاتدرائية، اسكندر يشوع أن إقامة الأمسية مع نهاية آذار وبداية نيسان تتزامن مع حلول فصل الربيع وبداية الأعياد المباركة، لافتاً إلى أن أمسية هذا العام تميّزت بتنوّعها، إذ جمعت بين التراتيل السريانية والعربية التي تتناول آلام السيد المسيح وزمن الصوم والتوبة، إضافة إلى مشاركة مرنم من بلدة القحطانية في الجزيرة السورية، ما أضفى طابعاً مختلفاً على الأداء.

بدوره، أشار قائد الفرقة الموسيقية جورج الضاوي، إلى أن المشاركين قدموا أعمالاً دينية متنوعة بأساليب موسيقية مختلفة بمناسبة أسبوع الآلام وعيد الفصح، مؤكداً أن رسالة الأمسية تتمثل بالأمل بقيامة سوريا نحو مستقبل أفضل يسوده السلام.

وتعد كاتدرائية السيدة العذراء أم الزنار في حمص من أبرز المعالم الدينية والتاريخية في سوريا، وتحتضن على مدار العام فعاليات دينية وثقافية تعزز القيم الروحية وترسخ رسالة التآخي والمحبة بين مختلف مكونات المجتمع.