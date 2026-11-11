الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية تحدد موعد امتحان الصيدلة الموحد للدورة الثانية 2026

دمشق-سانا‏

أعلنت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية إجراء امتحان الصيدلة الموحد (الدورة الثانية ‏لعام 2026)، لخريجي الجامعات الراغبين بالتقدم إلى مفاضلة الدراسات العليا ‏والاختصاص في وزارة الصحة بكليات الصيدلة في الجامعات السورية الحكومية ‏والخاصة، إضافة إلى خريجي الجامعات غير السورية الراغبين بمعادلة شهاداتهم، ‏وذلك في الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق الـ 19 من تشرين الثاني ‏الجاري.‏

ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر موقعها الإلكتروني الراغبين بالتقدم إلى ‏الاطلاع على التفاصيل، من خلال مراجعة الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للجودة ‏والاعتمادية عبر الرابط.

وأشارت الوزارة إلى أن تسديد الرسوم أصبح متاحاً عبر خدمة شام كاش، وذلك من ‏خلال مسح رمز الـ ‏QR‏ بالملف المرفق.

news pdf 261111115829 774