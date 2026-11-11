الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية تحدد موعد امتحان الصيدلة الموحد للدورة الثانية 2026

دمشق-سانا
أعلنت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية إجراء امتحان الصيدلة الموحد (الدورة الثانية لعام 2026)، لخريجي الجامعات الراغبين بالتقدم إلى مفاضلة الدراسات العليا والاختصاص في وزارة الصحة بكليات الصيدلة في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، إضافة إلى خريجي الجامعات غير السورية الراغبين بمعادلة شهاداتهم، وذلك في الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق الـ 19 من تشرين الثاني الجاري.
ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر موقعها الإلكتروني الراغبين بالتقدم إلى الاطلاع على التفاصيل، من خلال مراجعة الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية عبر الرابط.
وأشارت الوزارة إلى أن تسديد الرسوم أصبح متاحاً عبر خدمة شام كاش، وذلك من خلال مسح رمز الـ QR بالملف المرفق.
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