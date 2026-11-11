فعالية علمية حول السلامة الدوائية بكلية الصيدلة بجامعة حمص

حمص-سانا
نظّمت كلية الصيدلة في جامعة حمص، بالتعاون مع نقابة صيادلة سوريا ومديرية صحة حمص اليوم الأربعاء، فعالية علمية تركزت حول الإبلاغ عن التفاعلات الضارة للدواء والآثار الجانبية له، وذلك في إطار الحملة العالمية لأسبوع السلامة الدوائية لعام 2026، وذلك في قاعة السيمينار بالكلية.
وتضمنت الفعالية محاضرات علمية حول مفاهيم السلامة الدوائية واليقظة الدوائية إلى جانب مناقشات وتوصيات لتطوير منظومة السلامة الدوائية، وذلك بهدف التعريف بمفاهيم السلامة الدوائية، والتمييز بين الآثار الجانبية والأخطاء الدوائية، وشرح آليات الإبلاغ عن التفاعلات الضارة، ودور الكوادر الطبية والصيدلانية في الحد من المخاطر المرتبطة باستخدام الأدوية.
اليقظة الدوائية ركيزة للاستخدام الآمن للأدوية
أكد رئيس جامعة حمص طارق حسام الدين في تصريح لـ سانا، أن الدواء الآمن يشكل أساساً في منظومة الرعاية الصحية، وأن اليقظة الدوائية ضرورة للممارسة المهنية السليمة والبحث العلمي المسؤول.
وأشار حسام الدين إلى حرص الجامعة على دعم الأنشطة العلمية التي تربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، وتعزز التعاون مع المؤسسات الصحية والنقابية.
وأوضحت عميدة كلية الصيدلة سناء الأحدب، أن السلامة الدوائية مسؤولية مشتركة بين الأطباء والصيادلة والعاملين في القطاع الصحي، مبينةً أن التفاعلات والآثار الجانبية قد تحدث حتى عند استخدام الدواء وفق الجرعات والتعليمات المحددة.
ولفتت إلى أهمية إعداد كوادر صيدلانية مؤهلة للتعامل مع القضايا المتعلقة بالأدوية، ونشر الوعي بمخاطرها وسبل الاستخدام الآمن لها.
الإبلاغ عن التفاعلات والأخطاء الدوائية
بيّنت عضو مجلس نقابة صيادلة حمص آلاء عز الدين، أن الأثر الجانبي يختلف عن الخطأ الدوائي، فالأول قد يكون معروفاً ومتوقعاً عند استخدام الدواء بالشكل الصحيح، مثل السعال الجاف الذي قد تسببه بعض أدوية ضغط الدم، في حين ينتج الخطأ الدوائي عن الاستخدام غير الصحيح للدواء بدءاً من وصفه وحتى تناوله.
وأشارت إلى دور الصيدلاني في تدقيق الوصفات الدوائية، واكتشاف الأخطاء المحتملة والتواصل مع الطبيب لمعالجتها، إضافة إلى توعية المرضى بالاستخدام الصحيح للأدوية.
وأوضحت عز الدين، أن وزارة الصحة أتاحت آلية إلكترونية للإبلاغ عن الأخطاء الدوائية والتفاعلات الضارة، من خلال تسجيل بيانات المريض والدواء والمشكلة، وإحالة التقارير إلى الجهات المختصة والرقابية لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما فيها إيقاف الدواء أو سحبه عند ثبوت وجود خطر.
وتُقام الحملة العالمية لأسبوع السلامة الدوائية (Med Safety Week) سنوياً بمشاركة هيئات الرقابة الدوائية حول العالم، بهدف تعزيز الوعي بسلامة الأدوية وتشجيع المرضى ومقدمي الرعاية الصحية على الإبلاغ عن الآثار الجانبية والتفاعلات الضارة، بما يساعد على رصد المخاطر المحتملة وتحسين الاستخدام الآمن للأدوية.