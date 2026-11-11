فعالية علمية حول السلامة الدوائية بكلية الصيدلة بجامعة حمص

‏حمص-سانا‏

نظّمت كلية الصيدلة في جامعة حمص، بالتعاون مع نقابة صيادلة سوريا ومديرية صحة حمص اليوم الأربعاء، فعالية علمية ‏تركزت حول الإبلاغ عن التفاعلات الضارة للدواء والآثار الجانبية له، وذلك في إطار الحملة العالمية لأسبوع السلامة الدوائية ‏لعام 2026، وذلك في قاعة السيمينار بالكلية.‏

وتضمنت الفعالية محاضرات علمية حول مفاهيم السلامة الدوائية واليقظة الدوائية ‏إلى جانب مناقشات وتوصيات لتطوير ‏منظومة السلامة الدوائية، وذلك بهدف التعريف بمفاهيم السلامة الدوائية، والتمييز بين الآثار الجانبية والأخطاء الدوائية، ‏وشرح آليات الإبلاغ عن التفاعلات الضارة، ودور الكوادر الطبية والصيدلانية في الحد من المخاطر المرتبطة باستخدام ‏الأدوية.‏

اليقظة الدوائية ركيزة للاستخدام الآمن للأدوية

أكد رئيس جامعة حمص طارق حسام الدين في تصريح لـ سانا، أن الدواء الآمن يشكل أساساً في منظومة الرعاية الصحية، ‏وأن اليقظة الدوائية ضرورة للممارسة المهنية السليمة والبحث العلمي المسؤول.‏

وأشار حسام الدين إلى حرص الجامعة على دعم الأنشطة العلمية التي تربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، وتعزز ‏التعاون مع المؤسسات الصحية والنقابية.‏

وأوضحت عميدة كلية الصيدلة سناء الأحدب، أن السلامة الدوائية مسؤولية مشتركة بين الأطباء والصيادلة والعاملين في ‏القطاع الصحي، مبينةً أن التفاعلات والآثار الجانبية قد تحدث حتى عند استخدام الدواء وفق الجرعات والتعليمات المحددة.‏

ولفتت إلى أهمية إعداد كوادر صيدلانية مؤهلة للتعامل مع القضايا المتعلقة بالأدوية، ونشر الوعي بمخاطرها وسبل ‏الاستخدام الآمن لها.‏

الإبلاغ عن التفاعلات والأخطاء الدوائية

بيّنت عضو مجلس نقابة صيادلة حمص آلاء عز الدين، أن الأثر الجانبي يختلف عن الخطأ الدوائي، فالأول قد يكون معروفاً ‏ومتوقعاً عند استخدام الدواء بالشكل الصحيح، مثل السعال الجاف الذي قد تسببه بعض أدوية ضغط الدم، في حين ينتج ‏الخطأ الدوائي عن الاستخدام غير الصحيح للدواء بدءاً من وصفه وحتى تناوله.‏

وأشارت إلى دور الصيدلاني في تدقيق الوصفات الدوائية، واكتشاف الأخطاء المحتملة والتواصل مع الطبيب لمعالجتها، ‏إضافة إلى توعية المرضى بالاستخدام الصحيح للأدوية.‏

وأوضحت عز الدين، أن وزارة الصحة أتاحت آلية إلكترونية للإبلاغ عن الأخطاء الدوائية والتفاعلات الضارة، من خلال ‏تسجيل بيانات المريض والدواء والمشكلة، وإحالة التقارير إلى الجهات المختصة والرقابية لدراستها واتخاذ الإجراءات ‏اللازمة، بما فيها إيقاف الدواء أو سحبه عند ثبوت وجود خطر.‏

وتُقام الحملة العالمية لأسبوع السلامة الدوائية (‏Med Safety Week‏) سنوياً بمشاركة هيئات الرقابة الدوائية حول العالم، ‏بهدف تعزيز الوعي بسلامة الأدوية وتشجيع المرضى ومقدمي الرعاية الصحية على الإبلاغ عن الآثار الجانبية والتفاعلات ‏الضارة، بما يساعد على رصد المخاطر المحتملة وتحسين الاستخدام الآمن للأدوية.‏