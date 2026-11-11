الأربعاء 11 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: فعالية علمية حول السلامة الدوائية بكلية الصيدلة بجامعة حمص
بحث
بحث
sana-logo-mobile

فعالية علمية حول السلامة الدوائية بكلية الصيدلة بجامعة حمص

1L3A6361 فعالية علمية حول السلامة الدوائية بكلية الصيدلة بجامعة حمص
فعالية علمية حول التفاعلات الضارة للدواء والآثار الجانبية له حمص-11/11/2026-سانا

‏حمص-سانا‏

نظّمت كلية الصيدلة في جامعة حمص، بالتعاون مع نقابة صيادلة سوريا ومديرية صحة حمص اليوم الأربعاء، فعالية علمية ‏تركزت حول الإبلاغ عن التفاعلات الضارة للدواء والآثار الجانبية له، وذلك في إطار الحملة العالمية لأسبوع السلامة الدوائية ‏لعام 2026، وذلك في قاعة السيمينار بالكلية.‏

وتضمنت الفعالية محاضرات علمية حول مفاهيم السلامة الدوائية واليقظة الدوائية ‏إلى جانب مناقشات وتوصيات لتطوير ‏منظومة السلامة الدوائية، وذلك بهدف التعريف بمفاهيم السلامة الدوائية، والتمييز بين الآثار الجانبية والأخطاء الدوائية، ‏وشرح آليات الإبلاغ عن التفاعلات الضارة، ودور الكوادر الطبية والصيدلانية في الحد من المخاطر المرتبطة باستخدام ‏الأدوية.‏

اليقظة الدوائية ركيزة للاستخدام الآمن للأدوية

1L3A6350 فعالية علمية حول السلامة الدوائية بكلية الصيدلة بجامعة حمص

أكد رئيس جامعة حمص طارق حسام الدين في تصريح لـ سانا، أن الدواء الآمن يشكل أساساً في منظومة الرعاية الصحية، ‏وأن اليقظة الدوائية ضرورة للممارسة المهنية السليمة والبحث العلمي المسؤول.‏

وأشار حسام الدين إلى حرص الجامعة على دعم الأنشطة العلمية التي تربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، وتعزز ‏التعاون مع المؤسسات الصحية والنقابية.‏

وأوضحت عميدة كلية الصيدلة سناء الأحدب، أن السلامة الدوائية مسؤولية مشتركة بين الأطباء والصيادلة والعاملين في ‏القطاع الصحي، مبينةً أن التفاعلات والآثار الجانبية قد تحدث حتى عند استخدام الدواء وفق الجرعات والتعليمات المحددة.‏

ولفتت إلى أهمية إعداد كوادر صيدلانية مؤهلة للتعامل مع القضايا المتعلقة بالأدوية، ونشر الوعي بمخاطرها وسبل ‏الاستخدام الآمن لها.‏

الإبلاغ عن التفاعلات والأخطاء الدوائية

1L3A6339 فعالية علمية حول السلامة الدوائية بكلية الصيدلة بجامعة حمص

بيّنت عضو مجلس نقابة صيادلة حمص آلاء عز الدين، أن الأثر الجانبي يختلف عن الخطأ الدوائي، فالأول قد يكون معروفاً ‏ومتوقعاً عند استخدام الدواء بالشكل الصحيح، مثل السعال الجاف الذي قد تسببه بعض أدوية ضغط الدم، في حين ينتج ‏الخطأ الدوائي عن الاستخدام غير الصحيح للدواء بدءاً من وصفه وحتى تناوله.‏

وأشارت إلى دور الصيدلاني في تدقيق الوصفات الدوائية، واكتشاف الأخطاء المحتملة والتواصل مع الطبيب لمعالجتها، ‏إضافة إلى توعية المرضى بالاستخدام الصحيح للأدوية.‏

وأوضحت عز الدين، أن وزارة الصحة أتاحت آلية إلكترونية للإبلاغ عن الأخطاء الدوائية والتفاعلات الضارة، من خلال ‏تسجيل بيانات المريض والدواء والمشكلة، وإحالة التقارير إلى الجهات المختصة والرقابية لدراستها واتخاذ الإجراءات ‏اللازمة، بما فيها إيقاف الدواء أو سحبه عند ثبوت وجود خطر.‏

وتُقام الحملة العالمية لأسبوع السلامة الدوائية (‏Med Safety Week‏) سنوياً بمشاركة هيئات الرقابة الدوائية حول العالم، ‏بهدف تعزيز الوعي بسلامة الأدوية وتشجيع المرضى ومقدمي الرعاية الصحية على الإبلاغ عن الآثار الجانبية والتفاعلات ‏الضارة، بما يساعد على رصد المخاطر المحتملة وتحسين الاستخدام الآمن للأدوية.‏

1L3A6348 scaled فعالية علمية حول السلامة الدوائية بكلية الصيدلة بجامعة حمص
1L3A6370 scaled فعالية علمية حول السلامة الدوائية بكلية الصيدلة بجامعة حمص
1L3A6375 scaled فعالية علمية حول السلامة الدوائية بكلية الصيدلة بجامعة حمص
1L3A6379 scaled فعالية علمية حول السلامة الدوائية بكلية الصيدلة بجامعة حمص
1L3A6383 scaled فعالية علمية حول السلامة الدوائية بكلية الصيدلة بجامعة حمص
المعرض الختامي للتأهيل المهني في جسر الشغور.. 540 مستفيداً من التدريب ‏والمشاريع
جلسة حوارية لاتحاد الصحفيين السوريين مع إعلاميي درعا
حشود جماهيرية في سعد الله الجابري بحلب احتفاءً بالذكرى الأولى لتحرير سوريا
إفطار جماعي لنحو 800 صائم في دوما بريف دمشق
آخر أيام الصيفية في أمسية غنائية بحمص
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار