ارتفاع حصيلة وفيات الأطفال جراء تناول فطر سام في ريف الرقة إلى أربعة

الرقة-سانا
ارتفعت حصيلة وفيات الأطفال جراء تناول فطر سام في مزرعة تشرين بريف الرقة الشمالي إلى أربعة، بعد وفاة الطفلة ريم الجاسم، البالغة من العمر 16 عاماً، اليوم السبت، رغم محاولات إنقاذها وتلقيها العلاج في أحد مشافي حلب.
وأوضح زاهر الأحمد، أحد مرافقي الأطفال المصابين في حلب لـ سانا، أن طفلين من أصل ستة ما زالا يتلقيان العلاج، وحالتهما مستقرة.
وكان مشفى الرقة الوطني قد استقبل الأطفال يوم 11 تشرين الثاني الجاري بحالة صحية خطيرة، بعد تأخر إسعافهم وخضوعهم لعلاج عشوائي في المنزل على مدى أربعة أيام.
وينتمي الأطفال إلى عائلة واحدة، وتتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاماً، وقد توفي ثلاثة منهم تباعاً قبل وفاة الطفلة ريم اليوم.