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ارتفاع حصيلة وفيات الأطفال جراء تناول فطر سام في ريف الرقة إلى أربعة

IMG 0122 860x573 1 ارتفاع حصيلة وفيات الأطفال جراء تناول فطر سام في ريف الرقة إلى أربعة
مدخل مشفى الرقة الوطني-سانا-أرشيف

الرقة-سانا‏

ارتفعت حصيلة وفيات الأطفال جراء تناول فطر سام في مزرعة تشرين بريف الرقة ‏الشمالي إلى أربعة، بعد وفاة الطفلة ريم الجاسم، البالغة من العمر 16 عاماً، اليوم ‏السبت، رغم محاولات إنقاذها وتلقيها العلاج في أحد مشافي حلب.

وأوضح زاهر الأحمد، أحد مرافقي الأطفال المصابين في حلب لـ سانا، أن طفلين ‏من أصل ستة ما زالا يتلقيان العلاج، وحالتهما مستقرة.

وكان مشفى الرقة الوطني قد استقبل الأطفال يوم 11 تشرين الثاني الجاري بحالة ‏صحية خطيرة، بعد تأخر إسعافهم وخضوعهم لعلاج عشوائي في المنزل على مدى ‏أربعة أيام.

وينتمي الأطفال إلى عائلة واحدة، وتتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاماً، وقد توفي ‏ثلاثة منهم تباعاً قبل وفاة الطفلة ريم اليوم.

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