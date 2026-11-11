التعليم العالي تعلن قبول 81 بالمئة من المتقدمين للمفاضلة الجامعية ‏2026 -2027‏

دمشق-سانا‏

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أن نسبة القبول في مفاضلة القبول الجامعي للعام الدراسي ‌‏2026 -2027 بلغت نحو 81 بالمئة، بقبول 175 ألفاً و393 طالباً وطالبة من أصل 216 ألفاً و535 متقدماً. ‏

وأوضحت الوزارة، عبر قناتها على تلغرام، أن عدد المقاعد الجامعية المتاحة لهذا العام بلغ 276 ألفاً و265 مقعداً، ‏مشيرة إلى أن أعداد المقبولين ونسبة القبول المعلنة لا تشمل مفاضلات ملء الشواغر والتعليم المفتوح والطلاب العرب ‏والأجانب والجامعة الافتراضية.‏

وبيّنت الوزارة أن نحو 101 ألف مقعد لا تزال شاغرة ضمن مفاضلتي ملء الشواغر والعرب والأجانب، ما يتيح فرصاً ‏إضافية للقبول ضمن المفاضلتين.‏

وكانت الوزارة أصدرت أمس الثلاثاء، نتائج مفاضلة القبول الجامعي للعام الدراسي 2026-2027.‏

وتصدر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سنوياً مفاضلات القبول في الجامعات الحكومية والخاصة، وفق الشروط ‏والمعايير المحددة لكل نوع من أنواع القبول، بما يشمل المفاضلة العامة ومفاضلات الفئات الأخرى، إضافة إلى ‏مفاضلات ملء الشواغر، بهدف تنظيم قبول الطلاب في الاختصاصات الجامعية المتاحة وفق الطاقة الاستيعابية ‏للمؤسسات التعليمية.‏