التعليم العالي تعلن قبول 81 بالمئة من المتقدمين للمفاضلة الجامعية ‏2026 -2027‏

دمشق-سانا
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أن نسبة القبول في مفاضلة القبول الجامعي للعام الدراسي 2026 -2027 بلغت نحو 81 بالمئة، بقبول 175 ألفاً و393 طالباً وطالبة من أصل 216 ألفاً و535 متقدماً.
وأوضحت الوزارة، عبر قناتها على تلغرام، أن عدد المقاعد الجامعية المتاحة لهذا العام بلغ 276 ألفاً و265 مقعداً، مشيرة إلى أن أعداد المقبولين ونسبة القبول المعلنة لا تشمل مفاضلات ملء الشواغر والتعليم المفتوح والطلاب العرب والأجانب والجامعة الافتراضية.
وبيّنت الوزارة أن نحو 101 ألف مقعد لا تزال شاغرة ضمن مفاضلتي ملء الشواغر والعرب والأجانب، ما يتيح فرصاً إضافية للقبول ضمن المفاضلتين.
وكانت الوزارة أصدرت أمس الثلاثاء، نتائج مفاضلة القبول الجامعي للعام الدراسي 2026-2027.
وتصدر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سنوياً مفاضلات القبول في الجامعات الحكومية والخاصة، وفق الشروط والمعايير المحددة لكل نوع من أنواع القبول، بما يشمل المفاضلة العامة ومفاضلات الفئات الأخرى، إضافة إلى مفاضلات ملء الشواغر، بهدف تنظيم قبول الطلاب في الاختصاصات الجامعية المتاحة وفق الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية.