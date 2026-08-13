التربية تطلق الدورة الأولى لتطوير مهارات معلمي الإنكليزية بالتعاون مع ‏برنامج “أثر”‏

دمشق-سانا
أطلقت وزارة التربية والتعليم السورية، بالتعاون مع البرنامج الوطني لتطوير مهارات المعلمين “أثر” اليوم الخميس، الدورة الوطنية الأولى لتطوير مهارات معلمي اللغة الإنكليزية، تحت عنوان “نحو صف تفاعلي وفعال”، وذلك في فندق البوابات السبع بدمشق.
وتهدف الدورة لرفع كفاءة المعلمين ومهاراتهم، بما ينعكس على تحسين جودة التعليم والمخرجات التعليمية داخل الصف، حيث تضمنت الدورة جانباً عملياً وتطبيقياً من خلال تنفيذ تدريبات وورق عمل تفاعلي، إلى جانب أنشطة متخصصة في علم الأصوات ومهارات النطق باللغة الإنكليزية، فضلاً عن توظيف الألعاب التعليمية والأنشطة التفاعلية، بما يساعد المتدربين على اكتساب أدوات وأساليب قابلة للتطبيق داخل الصف.
وأكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو في تصريح لـ سانا، أن إطلاق الدورة يأتي بهدف رفع مستوى وكفاءة ومهارات معلمي اللغة الإنكليزية، بما يسهم في تحسين جودة التعليم والمخرجات التعليمية داخل الصف.
مسارات البرنامج
ولفت تركو إلى أن برنامج “أثر” يتضمن عدة مسارات، ويُعد مسار اللغة الإنكليزية خطوته الأولى، مبيناً أن الوزارة تعمل على تحسين قدرات المعلم من الناحيتين العلمية والمهارية، إلى جانب تهيئة البيئة الصفية المتكاملة، بما يتطلبه تدريس اللغة الإنكليزية للارتقاء بمستوى الطلاب.
وأوضح تركو أن البرنامج يتضمن ست مراحل، بدأت بالتشخيص والتقييم، وصولاً إلى مرحلة التدريب الحالية، على أن تتبعها مراحل تُعنى بالتغذية الراجعة المستمرة، مشيراً إلى أن الدورة الأولى ستسهم في تخريج دفعة من المدربين لتولي تدريب بقية المعلمين.
محاور البرنامج
من جهته، أوضح مفوض التطوير المؤسسي ومدير البرنامج الوطني لتطوير المعلمين “أثر” بدر المزيك أن البرنامج يرتكز على عدة محاور تبدأ بالتشخيص وتحليل نتائجه، ثم التدريب، تليه مرحلة التطبيق، وصولاً إلى المتابعة وقياس الأثر، مبيناً أن مرحلة التشخيص شملت جميع المحافظات، بما فيها المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية والساحلية والشرقية.
تطوير مستمر لمهارات الكوادر
بدوره، أكد معاون وزير التربية والتعليم يوسف عنان أن إدراك الوزارة لأهمية التدريب والإعداد المستمر للمعلمين أسهم في إطلاق المسار الأول من الدورة الذي يستهدف المحافظات الجنوبية، على أن تتبعه تدريبات أخرى في بقية المحافظات السورية.
من جانبه، أوضح مدير تربية ريف دمشق فادي نزهت أن البرنامج الوطني لتأهيل المعلمين هو برنامج معتمد ومنفذ في وزارة التربية والتعليم، ويهدف إلى تطوير كفاءات المعلمين على مستوى سوريا، باعتبار أن المعلم الركيزة الأساسية في العملية التعليمية، وأن تطوير مهاراته ينعكس بالضرورة على مستوى الطالب.
وعبر عدد من المتدربين عن أهمية البرنامج في تطوير مهارات معلمي اللغة الإنكليزية، حيث أشار عدد منهم إلى أن البرنامج يقدم طرائق واستراتيجيات حديثة في تدريس المادة وإدارة الصف، ما ينعكس إيجاباً على تعليم الطالب، مؤكدين أن البرنامج له بصمة واضحة في تطوير التعليم في سوريا، من خلال إدخال تقنيات واستراتيجيات حديثة إلى أساليب تدريس اللغة الإنكليزية ما يسهم في إحداث نقلة نوعية في أساليب التعليم، وإضافة طرائق جديدة إلى تدريس منهاج اللغة الإنكليزية.