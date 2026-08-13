التربية تطلق الدورة الأولى لتطوير مهارات معلمي الإنكليزية بالتعاون مع ‏برنامج “أثر”‏

دمشق-سانا‏

أطلقت وزارة التربية والتعليم السورية، بالتعاون مع البرنامج الوطني لتطوير ‏مهارات المعلمين “أثر” اليوم الخميس، الدورة الوطنية الأولى لتطوير ‏مهارات معلمي اللغة الإنكليزية، تحت عنوان “نحو صف تفاعلي وفعال”، ‏وذلك في فندق البوابات السبع بدمشق.‏

وتهدف الدورة لرفع كفاءة المعلمين ومهاراتهم، بما ينعكس على تحسين جودة ‏التعليم والمخرجات التعليمية داخل الصف، حيث تضمنت الدورة جانباً عملياً ‏وتطبيقياً من خلال تنفيذ تدريبات وورق عمل تفاعلي، إلى جانب أنشطة ‏متخصصة في علم الأصوات ومهارات النطق باللغة الإنكليزية، فضلاً عن ‏توظيف الألعاب التعليمية والأنشطة التفاعلية، بما يساعد المتدربين على ‏اكتساب أدوات وأساليب قابلة للتطبيق داخل الصف.‏

وأكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو في تصريح لـ سانا، أن ‏إطلاق الدورة يأتي بهدف رفع مستوى وكفاءة ومهارات معلمي اللغة ‏الإنكليزية، بما يسهم في تحسين جودة التعليم والمخرجات التعليمية داخل ‏الصف.‏

مسارات البرنامج ‏

ولفت تركو إلى أن برنامج “أثر” يتضمن عدة مسارات، ويُعد مسار اللغة ‏الإنكليزية خطوته الأولى، مبيناً أن الوزارة تعمل على تحسين قدرات المعلم ‏من الناحيتين العلمية والمهارية، إلى جانب تهيئة البيئة الصفية المتكاملة، بما ‏يتطلبه تدريس اللغة الإنكليزية للارتقاء بمستوى الطلاب.‏

وأوضح تركو أن البرنامج يتضمن ست مراحل، بدأت بالتشخيص والتقييم، ‏وصولاً إلى مرحلة التدريب الحالية، على أن تتبعها مراحل تُعنى بالتغذية ‏الراجعة المستمرة، مشيراً إلى أن الدورة الأولى ستسهم في تخريج دفعة من ‏المدربين لتولي تدريب بقية المعلمين.‏

محاور البرنامج

من جهته، أوضح مفوض التطوير المؤسسي ومدير البرنامج الوطني لتطوير ‏المعلمين “أثر” بدر المزيك أن البرنامج يرتكز على عدة محاور تبدأ ‏بالتشخيص وتحليل نتائجه، ثم التدريب، تليه مرحلة التطبيق، وصولاً إلى ‏المتابعة وقياس الأثر، مبيناً أن مرحلة التشخيص شملت جميع المحافظات، ‏بما فيها المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية والساحلية والشرقية.‏

تطوير مستمر لمهارات الكوادر ‏

بدوره، أكد معاون وزير التربية والتعليم يوسف عنان أن إدراك الوزارة ‏لأهمية التدريب والإعداد المستمر للمعلمين أسهم في إطلاق المسار الأول من ‏الدورة الذي يستهدف المحافظات الجنوبية، على أن تتبعه تدريبات أخرى ‏في بقية المحافظات السورية.‏

من جانبه، أوضح مدير تربية ريف دمشق فادي نزهت أن البرنامج الوطني ‏لتأهيل المعلمين هو برنامج معتمد ومنفذ في وزارة التربية والتعليم، ويهدف ‏إلى تطوير كفاءات المعلمين على مستوى سوريا، باعتبار أن المعلم الركيزة ‏الأساسية في العملية التعليمية، وأن تطوير مهاراته ينعكس بالضرورة على ‏مستوى الطالب.‏

وعبر عدد من المتدربين عن أهمية البرنامج في تطوير مهارات معلمي اللغة ‏الإنكليزية، حيث أشار عدد منهم إلى أن البرنامج يقدم طرائق واستراتيجيات ‏حديثة في تدريس المادة وإدارة الصف، ما ينعكس إيجاباً على تعليم الطالب، ‏مؤكدين أن البرنامج له بصمة واضحة في تطوير التعليم في سوريا، من ‏خلال إدخال تقنيات واستراتيجيات حديثة إلى أساليب تدريس اللغة الإنكليزية ‏ما يسهم في إحداث نقلة نوعية في أساليب التعليم، وإضافة طرائق جديدة ‏إلى تدريس منهاج اللغة الإنكليزية.‏