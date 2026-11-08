التعليم العالي تتيح لخريجي مدارس التكنولوجيا ‏المتقدمة التقدم للمفاضلة العامة

دمشق-سانا
أكد معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطلاب عبد الحميد الخالد، أن خريجي مدارس التكنولوجيا المتقدمة يحق لهم التقدم إلى المفاضلة العامة للقبول الجامعي، وفق الاختصاصات المتاحة لحملة الشهادة الثانوية السورية الفرع العلمي، باستثناء الكليات الطبية.
وأوضح الخالد في تصريح لـ سانا، أنه يحق لخريجي هذه المدارس ولجميع الخريجين التقدم إلى المفاضلة العامة، مشيراً إلى أن لهم الأولوية ضمن كليات التكنولوجيا الحديثة(الكليات التطبيقية حالياً) التي سيتم تطوير مخابرها وتطوير أنظمتها الدراسية لتكون متممة للمسار التكنولوجي الذي بدأه الطلاب في المرحلة الثانوية، ووفقاً لنسبة قبول مرتبطة بحاجة سوق العمل.
وحول الخيارات الجامعية المتاحة لخريجي هذه المدارس، أوضح الخالد أن جميع الخيارات الجامعية المتاحة لحملة الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي متاحة أمامهم، لافتاً إلى أنه لا يحق لهم الالتحاق بالكليات الطبية، مثل الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة.
وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في السابع من تشرين الأول الماضي المرسوم رقم (183) لعام 2026، القاضي بإحداث “المسار الوطني للتكنولوجيا المتقدمة”، بإشراف وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وبالتنسيق مع الوزارات الأخرى ذات الصلة، ويتم القبول في هذه المدارس سنوياً بقرار من وزير التربية والتعليم، وفق شرطين أساسيين هما النجاح في شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها، واجتياز اختبار وطني معياري.