التعليم العالي تتيح لخريجي مدارس التكنولوجيا ‏المتقدمة التقدم للمفاضلة العامة

دمشق-سانا‏

أكد معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون ‏الطلاب عبد الحميد الخالد، أن خريجي مدارس ‏التكنولوجيا المتقدمة يحق لهم التقدم إلى المفاضلة ‏العامة للقبول الجامعي، وفق الاختصاصات المتاحة ‏لحملة الشهادة الثانوية السورية الفرع العلمي، باستثناء ‏الكليات الطبية.‏

وأوضح الخالد في تصريح لـ سانا، أنه يحق لخريجي ‏هذه المدارس ولجميع الخريجين التقدم إلى المفاضلة ‏العامة، مشيراً إلى أن لهم الأولوية ضمن كليات ‏التكنولوجيا الحديثة(الكليات التطبيقية حالياً) التي سيتم ‏تطوير مخابرها وتطوير أنظمتها الدراسية لتكون ‏متممة للمسار التكنولوجي الذي بدأه الطلاب في ‏المرحلة الثانوية، ووفقاً لنسبة قبول مرتبطة بحاجة سوق ‏العمل.‏

وحول الخيارات الجامعية المتاحة لخريجي هذه ‏المدارس، أوضح الخالد أن جميع الخيارات الجامعية ‏المتاحة لحملة الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي ‏متاحة أمامهم، لافتاً إلى أنه لا يحق لهم الالتحاق ‏بالكليات الطبية، مثل الطب البشري وطب الأسنان ‏والصيدلة.‏

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في السابع من تشرين ‏الأول الماضي المرسوم رقم ‌‏‌‏(183) لعام 2026، ‏القاضي بإحداث “المسار الوطني للتكنولوجيا ‏المتقدمة”، ‏بإشراف ‏وزارتي التربية والتعليم والتعليم ‏العالي والبحث العلمي، وبالتنسيق مع الوزارات الأخرى ذات ‏الصلة، ‏ويتم ‏القبول في هذه ‏المدارس سنوياً بقرار من وزير ‏التربية والتعليم، وفق ‏شرطين ‌‏أساسيين ‏هما النجاح في ‏شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها، ‏واجتياز ‏اختبار ‏وطني ‏معياري.‏