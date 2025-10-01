الرئيس الشرع يصدر مرسوماً يقضي بمنح ترفع إداري لطلاب الجامعات

دمشق-سانا

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (192) لعام 2025، القاضي بمنح ترفع إداري لطلاب الجامعات في الجمهورية العربية السورية.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم رقم (192) لعام 2025

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الإعلان الدستوري لعام 2025 وخاصة المادة 51 منه.

وعلى أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

يرسم ما يلي:

المادة (1): أ- ينقل الطالب إلى سنة دراسية أعلى استثناء من أحكام الفقرة /أ/ من المادة /99/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006 وتعديلاته إذا كان يحمل /8/ مقررات على الأكثر سواء أكانت إدارية أم غير إدارية من مختلف سني الدراسة للعام الدراسي 2024-2025 فقط على أن تُراعى الأحكام الخاصة في كليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة.

ب- ينقل طالب السنة التحضيرية إلى السنة الثانية إذا كان يحمل /6/ مقررات على الأكثر وذلك للعام الدراسي 2024-2025 فقط.

المادة (2): يسمح لطالب السنة الأخيرة استثناء من أحكام الفقرة /ب/ من المادة /102/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006 وتعديلاتها الذي يحمل /8/ مقررات على الأكثر بنتيجة امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2024-2025 فقط، أن يدخل امتحاناً تكميلياً فيها.

المادة (3): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

أحمد الشرع

رئيس الجمهورية العربية السورية