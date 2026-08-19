البكور: الدورة الامتحانية الاستثنائية لطلاب السويداء فرصة لاستكمال تعليمهم رغم ‏التحديات

السويداء-سانا
أكد محافظ السويداء مصطفى البكور اليوم الأربعاء، أن اعتماد دورة امتحانية استثنائية لطلاب المحافظة يمثل فرصة جديدة لهم لاستكمال مسيرتهم التعليمية، داعياً لتضافر جهود الجميع لإنجاحها وضمان تقديم الطلبة لامتحاناتهم.
وقال في تصريح نقلته محافظة السويداء عبر قناتها على تلغرام: “بتوجيه من رئيس الجمهورية أحمد الشرع وبالتنسيق مع وزارة التربية، نبارك لطلبتنا الأعزاء وأهاليهم اعتماد دورة امتحانية استثنائية تقام في ريف السويداء، لتكون فرصة جديدة لأبنائنا الطلبة لاستكمال مسيرتهم التعليمية، رغم كل التحديات”.
وأضاف المحافظ: “هذه الخطوة تأتي إيماناً منا بأن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء المستقبل، ووفاءً بحق أبنائنا في المعرفة والتميز”.
الدعم الأهلي لنجاح الدورة
ودعا محافظ السويداء الأهالي إلى أن يكونوا العون الأكبر لأبنائهم، وأن يحيطوهم بالدعم والتشجيع، مؤكداً أن نجاح هذه الدورة مرهون بتضافر جهود الجميع لإزالة أي عوائق قد تحرم الطلاب من تقديم امتحاناتهم.
وأضاف: “لنكن جميعاً يداً واحدة، لنصنع جيلاً واعياً متسلحاً بالعلم، قادراً على حمل راية سوريا الغد”.
وأصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم “163” لعام 2026 القاضي بمنح الطلاب من أبناء محافظة السويداء دورة استثنائية للتقدم لامتحان شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة، ووفق القواعد والشروط ذاتها المقررة لامتحانات هاتين الشهادتين.
ويستفيد من أحكام المرسوم الرئاسي الطلاب من أبناء محافظة السويداء الذين لم يتقدموا لامتحانات دورة 2026، أو الذين لم يتمكنوا من تقديم جميع المواد الامتحانية فيها.