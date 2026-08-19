البكور: الدورة الامتحانية الاستثنائية لطلاب السويداء فرصة لاستكمال تعليمهم رغم ‏التحديات

السويداء-سانا‏

أكد محافظ السويداء مصطفى البكور اليوم الأربعاء، أن اعتماد دورة امتحانية استثنائية ‏لطلاب المحافظة يمثل فرصة جديدة لهم لاستكمال مسيرتهم التعليمية، داعياً لتضافر ‏جهود الجميع لإنجاحها وضمان تقديم الطلبة لامتحاناتهم.‏

وقال في تصريح نقلته محافظة السويداء عبر قناتها على تلغرام: “بتوجيه من رئيس ‏الجمهورية أحمد الشرع وبالتنسيق مع وزارة التربية، نبارك لطلبتنا الأعزاء وأهاليهم ‏اعتماد دورة امتحانية ‏استثنائية تقام في ريف السويداء، لتكون فرصة جديدة لأبنائنا ‏الطلبة لاستكمال ‏مسيرتهم التعليمية، رغم كل التحديات”.‏

وأضاف المحافظ: “هذه الخطوة تأتي إيماناً منا بأن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء ‏المستقبل، ووفاءً بحق أبنائنا في المعرفة والتميز”.‏

الدعم الأهلي لنجاح الدورة

ودعا محافظ السويداء الأهالي إلى أن يكونوا العون الأكبر لأبنائهم، وأن يحيطوهم ‏بالدعم والتشجيع، مؤكداً أن نجاح هذه الدورة مرهون بتضافر جهود الجميع لإزالة أي ‏عوائق قد تحرم الطلاب من تقديم امتحاناتهم.‏

وأضاف: “لنكن جميعاً يداً واحدة، لنصنع جيلاً واعياً متسلحاً بالعلم، قادراً على حمل ‏راية سوريا الغد”.‏

وأصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم “163” لعام 2026 القاضي بمنح الطلاب ‌‏من أبناء محافظة السويداء دورة استثنائية للتقدم لامتحان شهادتي التعليم الأساسي ‌‏والثانوية العامة بفروعها كافة، ووفق القواعد والشروط ذاتها المقررة لامتحانات هاتين ‌‏الشهادتين.‏

ويستفيد من أحكام المرسوم الرئاسي الطلاب من أبناء محافظة السويداء الذين لم ‏يتقدموا ‏لامتحانات دورة 2026، أو الذين لم يتمكنوا من تقديم جميع المواد الامتحانية ‏فيها.‏