التربية تصدر خطة جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد

دمشق-سانا‏

أصدرت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، خطة الجاهزية للمدارس، استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد 2026-2027، ‏متضمنة استكمال أعمال الصيانة والتجهيز، والتأكد من سلامة الأبنية والمرافق والتجهيزات التعليمية، وتأمين مياه الشرب ووسائل ‏التدفئة، وتعزيز أعمال النظافة والسلامة العامة.‏

ووجهت الوزارة مديرياتها في المحافظات كافة، وفق تعميم نشرته على تلغرام، إلى استكمال أعمال التجهيز والصيانة وإجراء جولات ‏ميدانية للتأكد من جاهزية المدارس وتوفير بيئة مدرسية آمنة وصحية ومناسبة للطلاب قبل افتتاح العام الدراسي.‏

صيانة الأبنية والمرافق

وتشمل الخطة التأكد من جاهزية الأبنية المدرسية، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة للأرضيات والجدران والأسقف والنوافذ والأبواب ‏والمرافق الصحية وشبكات الصرف الصحي، ومعالجة الأعطال والأضرار، إضافة إلى التحقق من سلامة السلالم والممرات والأسوار ‏والمداخل وإزالة أي مصدر خطر يمكن أن يهدد سلامة الطلاب.‏

كما تتضمن الخطة التأكد من توفر الوسائل التعليمية وصلاحية السبورات والمقاعد والطاولات والتجهيزات اللازمة للعملية التعليمية، ‏وتأمين النواقص، إلى جانب توفير مياه نظيفة وصالحة للشرب والتحقق من سلامة الخزانات ومصادر المياه، وسلامة التمديدات ‏والتجهيزات الكهربائية وجاهزية وسائل الإطفاء والسلامة، وإعطاء الأولوية لأي احتياج يتعلق مباشرة بسلامة الطلاب.‏

وفيما يخص التدفئة، شددت الوزارة على التأكد من جاهزية وسائل التدفئة وسلامتها وتأمين الوقود أو مستلزمات التشغيل اللازمة، ‏وإجراء أعمال الصيانة المطلوبة قبل بدء استخدامها.‏

النظافة والسلامة العامة

وتشمل الاستعدادات تنفيذ حملات نظافة شاملة للمرافق والساحات والمداخل والمخارج، والتأكد من خلوها من أي مخاطر، مع ضمان ‏استمرار أعمال النظافة بشكل منتظم خلال العام الدراسي.‏

وكلفت الوزارة إدارات المدارس بإعداد تقارير حول مستوى الجاهزية والاحتياجات المتبقية، وإنجاز جميع الأعمال الأساسية قبل افتتاح ‏المدارس، على أن تتولى مديريات التربية والتعليم متابعة التنفيذ ميدانياً والتنسيق مع الجهات المعنية عند الحاجة.‏

وطلبت الوزارة من المديريات موافاتها بتقرير مفصل عن مستوى الجاهزية التامة للمدارس قبل نهاية الشهر الجاري، بما يضمن ‏استكمال الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد.‏

وكانت وزارة التربية والتعليم، في الثاني من آب الجاري، حددت موعد بدء الدوام للعام الدراسي 2026–2027 في جميع المدارس ‏الحكومية والخاصة وما في حكمها يوم الأحد الموافق 6/9/2026.‏