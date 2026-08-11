التربية تصدر خطة جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد

دمشق-سانا
أصدرت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، خطة الجاهزية للمدارس، استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد 2026-2027، متضمنة استكمال أعمال الصيانة والتجهيز، والتأكد من سلامة الأبنية والمرافق والتجهيزات التعليمية، وتأمين مياه الشرب ووسائل التدفئة، وتعزيز أعمال النظافة والسلامة العامة.
ووجهت الوزارة مديرياتها في المحافظات كافة، وفق تعميم نشرته على تلغرام، إلى استكمال أعمال التجهيز والصيانة وإجراء جولات ميدانية للتأكد من جاهزية المدارس وتوفير بيئة مدرسية آمنة وصحية ومناسبة للطلاب قبل افتتاح العام الدراسي.
صيانة الأبنية والمرافق
وتشمل الخطة التأكد من جاهزية الأبنية المدرسية، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة للأرضيات والجدران والأسقف والنوافذ والأبواب والمرافق الصحية وشبكات الصرف الصحي، ومعالجة الأعطال والأضرار، إضافة إلى التحقق من سلامة السلالم والممرات والأسوار والمداخل وإزالة أي مصدر خطر يمكن أن يهدد سلامة الطلاب.
كما تتضمن الخطة التأكد من توفر الوسائل التعليمية وصلاحية السبورات والمقاعد والطاولات والتجهيزات اللازمة للعملية التعليمية، وتأمين النواقص، إلى جانب توفير مياه نظيفة وصالحة للشرب والتحقق من سلامة الخزانات ومصادر المياه، وسلامة التمديدات والتجهيزات الكهربائية وجاهزية وسائل الإطفاء والسلامة، وإعطاء الأولوية لأي احتياج يتعلق مباشرة بسلامة الطلاب.
وفيما يخص التدفئة، شددت الوزارة على التأكد من جاهزية وسائل التدفئة وسلامتها وتأمين الوقود أو مستلزمات التشغيل اللازمة، وإجراء أعمال الصيانة المطلوبة قبل بدء استخدامها.
النظافة والسلامة العامة
وتشمل الاستعدادات تنفيذ حملات نظافة شاملة للمرافق والساحات والمداخل والمخارج، والتأكد من خلوها من أي مخاطر، مع ضمان استمرار أعمال النظافة بشكل منتظم خلال العام الدراسي.
وكلفت الوزارة إدارات المدارس بإعداد تقارير حول مستوى الجاهزية والاحتياجات المتبقية، وإنجاز جميع الأعمال الأساسية قبل افتتاح المدارس، على أن تتولى مديريات التربية والتعليم متابعة التنفيذ ميدانياً والتنسيق مع الجهات المعنية عند الحاجة.
وطلبت الوزارة من المديريات موافاتها بتقرير مفصل عن مستوى الجاهزية التامة للمدارس قبل نهاية الشهر الجاري، بما يضمن استكمال الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد.
وكانت وزارة التربية والتعليم، في الثاني من آب الجاري، حددت موعد بدء الدوام للعام الدراسي 2026–2027 في جميع المدارس الحكومية والخاصة وما في حكمها يوم الأحد الموافق 6/9/2026.