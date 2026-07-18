ملتقى جامعات دولية في المكتبة الوطنية بدمشق يعرّف الطلاب بفرص الدراسة والمنح

0L9A0788 ملتقى جامعات دولية في المكتبة الوطنية بدمشق يعرّف الطلاب بفرص الدراسة والمنح

دمشق-سانا
  
أتاح ملتقى الجامعات الدولية “EduLead 2026″، الذي استضافته المكتبة الوطنية السورية بدمشق اليوم السبت، للطلاب السوريين التعرف مباشرة على برامج جامعات دولية ومتطلبات القبول والمنح الدراسية.
 
ونظم الملتقى أكاديمية أوسكار بالتعاون مع مركز مسار التعليمي، تحت شعار “حيث تلتقي الجامعات وجهاً لوجه مع الطالب”، بمشاركة جامعات ومؤسسات تعليمية دولية.

إرشاد أكاديمي

0L9A0806 ملتقى جامعات دولية في المكتبة الوطنية بدمشق يعرّف الطلاب بفرص الدراسة والمنح

وجمع الملتقى جامعات من تركيا وقبرص وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان، إلى جانب مؤسسات تعليمية وأكاديمية، وأتاح للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على البرامج والتخصصات ومتطلبات التسجيل وفرص التمويل، والحصول على استشارات مباشرة من ممثلي الجامعات.

 
وتضمن الملتقى أجنحة تعريفية وورشات وندوات حول تخصصات المستقبل وآليات التقديم إلى الجامعات والمنح الدراسية، إضافة إلى جلسات للإرشاد الأكاديمي، ويستهدف طلاب المرحلة الثانوية وخريجي الجامعات والباحثين عن فرص الدراسة والتمويل، إلى جانب أولياء الأمور والجهات المعنية بقطاع التعليم.

عبد الرزاق الصبيح. المدير التنفيذي لمؤسسة أوسكار ملتقى جامعات دولية في المكتبة الوطنية بدمشق يعرّف الطلاب بفرص الدراسة والمنح

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة أوسكار عبد الرزاق الصبيح في تصريح لـ سانا، أن هدف الملتقى إيجاد تواصل مباشر بين الطالب والجامعات الدولية، بما يتيح له الحصول على المعلومات من مصادرها، والتعرف على متطلبات القبول وإجراءات التسجيل والمنح الدراسية.


 
وأضاف الصبيح: إن الملتقى يركز كذلك على بناء الشراكات الأكاديمية والبحثية بين الجامعات والمؤسسات التعليمية، وإنشاء شبكة علاقات مستدامة بين الطلاب والجامعات، بما يسهم في تطوير التعاون العلمي وفتح فرص جديدة أمام الطلبة لمتابعة دراساتهم في الجامعات الدولية.

طلاب يستكشفون فرص الدراسة الدولية

وشهد الملتقى حضور عدد من الطلاب الذين اجتازوا امتحان الثانوية العامة للاطلاع على الجامعات، وما تقدمه من تسهيلات للطلاب السوريين تمكنهم من الدارسة فيها.

إسراء كشتو طالبة ملتقى جامعات دولية في المكتبة الوطنية بدمشق يعرّف الطلاب بفرص الدراسة والمنح

وأعربت الطالبة إسراء كشتو عن رغبتها بالتعرف على الجامعات الدولية المشاركة في الملتقى الذي يحقق الانفتاح على ثقافات الدول الأخرى، بينما أوضح الطالب سليمان العيسى أنه وجد العديد من الجامعات التي يطمح إلى الدراسة فيها، ومنها قبرص وتركيا.


يشار إلى أن القائمين على الملتقى يحضرون لإقامته في محافظة درعا قريباً لإتاحة فرص الاستفادة لأكبر عدد من الطلاب.

0L9A0735 ملتقى جامعات دولية في المكتبة الوطنية بدمشق يعرّف الطلاب بفرص الدراسة والمنح
0L9A0749 ملتقى جامعات دولية في المكتبة الوطنية بدمشق يعرّف الطلاب بفرص الدراسة والمنح
0L9A0759 ملتقى جامعات دولية في المكتبة الوطنية بدمشق يعرّف الطلاب بفرص الدراسة والمنح
0L9A0779 ملتقى جامعات دولية في المكتبة الوطنية بدمشق يعرّف الطلاب بفرص الدراسة والمنح
0L9A0796 1 ملتقى جامعات دولية في المكتبة الوطنية بدمشق يعرّف الطلاب بفرص الدراسة والمنح
0L9A0799 ملتقى جامعات دولية في المكتبة الوطنية بدمشق يعرّف الطلاب بفرص الدراسة والمنح
0L9A0826 ملتقى جامعات دولية في المكتبة الوطنية بدمشق يعرّف الطلاب بفرص الدراسة والمنح
سليمان العيسى. طالب ملتقى جامعات دولية في المكتبة الوطنية بدمشق يعرّف الطلاب بفرص الدراسة والمنح
عبد الرحيم آلكش. رئيس جامعة شرناق التركية ملتقى جامعات دولية في المكتبة الوطنية بدمشق يعرّف الطلاب بفرص الدراسة والمنح
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