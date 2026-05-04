دورة تدريبية في وزارة التربية لتعزيز آليات تحديد المستوى وتطوير مناهج الفئة (ب)

دمشق-سانا

نظمت مديرية التأهيل والتدريب التربوي في وزارة التربية والتعليم السورية اليوم الإثنين، دورة تدريبية مركزية، لتعزيز كفاءة الكوادر التربوية والارتقاء بجودة العملية التعليمية، في إطار خطط الوزارة لتطوير أدوات التقييم وتحسين مخرجات التعليم.

تأهيل مدربين متخصصين

وتركزت أهداف الدورة على إعداد مدرّبين متخصصين في تطبيق استمارة تحديد المستوى وآليات احتساب نتائجها، بما يضمن تصنيفاً دقيقاً للمستوى التعليمي لكل طفل، ويسهم في توجيهه إلى المسار التعليمي الأنسب إضافة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ تعليمات القيد والقبول في مدارس الفئة (ب)، والتعريف بمضامين مناهجها.

وشملت الدورة أربعة مرشحين من كل محافظة، ضمت موجهين اختصاصيين وموجهين تربويين، إلى جانب رؤساء شعب التعليم الإلزامي ومشرفيه، بما يحقق انتشاراً واسعاً لنتائج التدريب وتطبيقاته على مستوى المحافظات.

محاور تدريبية متكاملة

وتضمنت المحاور التدريبية شرحاً تفصيلياً لتعليمات القيد والقبول، واستعراض دليل استمارة تحديد المستوى وبطاقة الملاحظة، إضافة إلى تقديم دليل تدريبي خاص بمحتوى مناهج الفئة (ب)، بما يسهم في توحيد آليات العمل وتعزيز كفاءة التنفيذ في المؤسسات التربوية.

ويأتي تنظيم هذه الدورة ضمن توجهات وزارة التربية والتعليم السورية الرامية إلى تطوير أدوات القياس التربوي وتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية، بما ينعكس إيجاباً على تحسين جودة التعليم وضمان وصوله إلى جميع الأطفال وفق أسس علمية ومنهجية دقيقة.